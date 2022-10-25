***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 15:51
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074023
BIST
16:503.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 3,52
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
16:5018,5974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
16:5018,5633
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2316
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5633
En Düşük
18,2850
16:50992,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,04
|Açılış
|: 992,13
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
992,50
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler16:50
|SILVR
|28,60
|27.741.364
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|27.527.281
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|284.257.158
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.044.677
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|6.417.962
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|235.476.696
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|SKTAS
|3,44
|73.578.594
|% -9,95
|
|PENTA
|63,80
|66.212.891
|% -9,95
|
|THYAO
|101,10
|5.380.112.746
|% 1,61
|
|SISE
|33,96
|3.813.498.275
|% 4,62
|
|AKBNK
|15,53
|2.961.203.311
|% 0,45
|
|SASA
|104,90
|2.827.687.744
|% 4,90
|
|ISCTR
|9,93
|2.553.281.681
|% 2,80
|
|TSKB
|3,17
|1.615.784.590
|% 9,31
|
|SKBNK
|2,14
|1.098.547.960
|% 8,08
|
|EKGYO
|4,57
|2.208.479.878
|% -1,30
|
|YKBNK
|9,56
|2.529.618.414
|% 2,03
|
|ISCTR
|9,93
|2.553.281.681
|% 2,80
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5895
|18,5974
|% 0,08
|
|Euro
|18,5487
|18,5633
|% 1,26
|
|Sterlin
|21,2836
|21,3903
|% 1,76
|
|Frank
|18,6084
|18,7205
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9312
|4,9559
|% -0,03
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|9,06
|
|Altın Gr.
|989
|989
|3,03
|
|Cumhuriyet
|6.630
|6.730
|-8,00
|
|Tam
|6.671
|6.759
|-10,00
|
|Yarım
|3.251
|3.302
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.652
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|0,00
|
|B. Petrol
|91,42
|91,42
|0,21
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:05SISE
Yüzde 4.62 oranında artışla 33.96 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 583, 116 adet işlem
-
17:04FENER
Yüzde 9.98 oranında artışla 68.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 907, 712 adet işlem
-
17:03PEGYO
Yüzde 7.56 oranında artışla 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 870, 585 adet işlem
-
17:02CELHA
Yüzde 6.33 oranında artışla 24.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 444, 722 adet işlem
-
17:01XU100
Endeks 3, 983 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 70, 158.00 milyon TL de