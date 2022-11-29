***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:49
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082830
BIST
13:404.926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 3,09
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
13:4018,6421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0162
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
13:4019,3640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1056
|Açılış
|: 19,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
13:401.051,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 9,49
|Açılış
|: 1.051,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler13:38
|PKENT
|180,40
|71.977.735
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|93.458.996
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|713.145.604
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|19.432.468
|% 9,98
|
|RNPOL
|23,82
|61.795.485
|% 9,97
|
|PRDGS
|15,70
|75.806.623
|% -9,77
|
|SEGYO
|3,26
|214.531.586
|% -7,39
|
|BAYRK
|9,86
|46.519.141
|% -6,63
|
|EDIP
|8,67
|70.035.027
|% -6,37
|
|ZEDUR
|36,56
|123.902
|% -5,04
|
|THYAO
|116,90
|6.294.152.069
|% 1,56
|
|SISE
|38,88
|4.666.196.719
|% -3,57
|
|YKBNK
|11,92
|2.765.578.255
|% 0,17
|
|KRDMD
|14,77
|2.714.497.022
|% 3,21
|
|EKGYO
|7,25
|2.623.780.990
|% 4,77
|
|EKGYO
|7,25
|2.623.780.990
|% 4,77
|
|SKBNK
|2,73
|690.962.481
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,92
|2.765.578.255
|% 0,17
|
|KRDMD
|14,77
|2.714.497.022
|% 3,21
|
|ISCTR
|10,26
|1.909.707.905
|% -0,68
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6362
|18,6383
|% 0,07
|
|Euro
|19,3619
|19,3657
|% 0,56
|
|Sterlin
|22,3329
|22,4449
|% 0,65
|
|Frank
|19,5385
|19,6562
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,03
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|15,09
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.052
|9,23
|
|Cumhuriyet
|7.000
|7.106
|12,00
|
|Tam
|7.025
|7.082
|46,00
|
|Yarım
|3.407
|3.463
|23,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.731
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,29
|21,33
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,77
|0,22
|
|B. Petrol
|85,86
|85,86
|1,97
|