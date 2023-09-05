***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.09.2023 10:16
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191586
BIST
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10:318.166
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 24,38
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.123
En Yüksek
8.175
10:3126,8024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0437
|Açılış
|: 26,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,8078
En Düşük
26,7081
10:3128,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0154
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9347
En Düşük
28,8154
10:311.668,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,21
|Açılış
|: 1.668,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.662,67
BIST En Aktif Hisseler10:31
|ENERY
|208,60
|693.309.099
|% 9,96
|
|TATEN
|77,30
|114.540.898
|% 9,96
|
|KZGYO
|33,38
|14.781.031
|% 9,95
|
|OFSYM
|102,80
|44.329.724
|% 9,95
|
|BYDNR
|59,70
|7.584.945
|% 9,94
|
|YONGA
|38,24
|191.200
|% -7,27
|
|TDGYO
|9,90
|5.365.756
|% -5,26
|
|EUKYO
|11,86
|1.959.356
|% -5,12
|
|ULAS
|19,01
|3.069.646
|% -4,95
|
|BRLSM
|38,96
|115.454.108
|% -4,46
|
|KOZAL
|30,90
|1.782.025.313
|% 0,59
|
|EUPWR
|242,60
|1.510.537.918
|% 0,79
|
|ASTOR
|144,00
|1.100.200.793
|% -0,62
|
|IZENR
|70,10
|1.088.682.050
|% 7,35
|
|KONTR
|283,60
|875.365.194
|% 3,88
|
|ITTFH
|4,12
|267.419.039
|% 9,87
|
|EKGYO
|8,90
|578.772.657
|% 1,14
|
|KOZAL
|30,90
|1.782.025.313
|% 0,59
|
|CANTE
|20,60
|566.880.917
|% 1,98
|
|ADESE
|2,11
|48.168.138
|% -0,47
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7959
|26,8024
|% 0,16
|
|Euro
|28,8589
|28,8662
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,6104
|33,7789
|% -0,27
|
|Frank
|30,1015
|30,2828
|% -0,15
|
|Riyal
|7,1256
|7,1613
|% 0,13
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-2,41
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|0,68
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.434
|2,00
|
|Tam
|11.016
|11.138
|-6,00
|
|Yarım
|5.525
|5.587
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.791
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,37
|-0,29
|
|B. Petrol
|88,63
|88,63
|-0,39
|