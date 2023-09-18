***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.09.2023 15:03
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKYHO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195714
BIST
'
16:397.807
En Düşük
|Değişim
|: -1,95%
|| -155,16
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.794
En Yüksek
7.952
16:3927,0231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0411
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
16:3928,8419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0359
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
16:391.671,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,15
|Açılış
|: 1.671,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler16:39
|TETMT
|1.541,10
|3.154.781
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.412.354
|% 10,00
|
|ALCAR
|998,20
|384.745.753
|% 9,99
|
|MIATK
|500,20
|371.291.580
|% 9,98
|
|TRILC
|17,30
|267.346.252
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|272.212.764
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|4.273.082
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|205.462.392
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|2.886.120
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|6.581.740
|% -9,97
|
|THYAO
|220,10
|6.314.483.815
|% -3,08
|
|TUPRS
|138,80
|3.319.335.932
|% -1,91
|
|SISE
|52,85
|3.158.883.713
|% -3,12
|
|ISCTR
|21,98
|3.139.169.715
|% 1,85
|
|EBEBK
|80,45
|2.789.274.172
|% 6,13
|
|ZOREN
|4,72
|876.214.914
|% -1,46
|
|SKBNK
|5,76
|1.025.754.241
|% 2,31
|
|YKBNK
|16,16
|2.551.611.892
|% 0,56
|
|EKGYO
|8,25
|1.285.913.579
|% -1,20
|
|ISCTR
|21,98
|3.139.169.715
|% 1,85
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0128
|27,0231
|% 0,15
|
|Euro
|28,8302
|28,8419
|% 0,12
|
|Sterlin
|33,3659
|33,5332
|% 0,17
|
|Frank
|29,9661
|30,1466
|% 0,08
|
|Riyal
|7,1806
|7,2166
|% 0,12
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|1,06
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.673
|3,35
|
|Cumhuriyet
|11.313
|11.484
|-13,00
|
|Tam
|11.071
|11.143
|10,00
|
|Yarım
|5.552
|5.594
|4,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,01
|20,04
|0,04
|
|B. Petrol
|94,64
|94,64
|0,71
|