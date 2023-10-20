***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2023 11:52
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207970
BIST
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12:107.632
En Düşük
|Değişim
|: -1,76%
|| -136,71
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.609
En Yüksek
7.711
12:1028,0220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0410
|Açılış
|: 28,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
12:1029,6878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0095
|Açılış
|: 29,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
12:101.787,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 12,33
|Açılış
|: 1.787,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.789,88
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler12:10
|MEKAG
|48,66
|12.951.005
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|1.763.289
|% 9,99
|
|VKING
|30,40
|10.974.926
|% 9,99
|
|QNBFB
|377,70
|3.822.324
|% 9,99
|
|INGRM
|499,10
|81.283.134
|% 9,98
|
|BIOEN
|23,42
|221.759.102
|% -9,99
|
|ENSRI
|30,36
|10.602.605
|% -9,96
|
|PEKGY
|25,66
|12.012.678
|% -9,96
|
|MTRKS
|48,74
|25.268.886
|% -8,81
|
|LKMNH
|43,28
|28.303.131
|% -8,58
|
|THYAO
|208,80
|2.744.271.347
|% -2,25
|
|TUPRS
|132,30
|2.316.612.919
|% -0,82
|
|ASELS
|42,00
|1.966.292.414
|% 2,19
|
|BRSAN
|962,10
|1.226.007.638
|% -1,39
|
|PETKM
|20,98
|1.212.749.571
|% 0,67
|
|ZOREN
|5,49
|715.409.658
|% -4,36
|
|ODAS
|11,65
|1.207.099.713
|% 2,19
|
|EKGYO
|7,08
|492.341.732
|% -1,53
|
|YKBNK
|18,40
|1.174.665.993
|% -1,13
|
|PETKM
|20,98
|1.212.749.571
|% 0,67
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0163
|28,0220
|% 0,15
|
|Euro
|29,6765
|29,6878
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,8669
|34,0367
|% 0,04
|
|Frank
|31,2971
|31,4856
|% 0,20
|
|Riyal
|7,4483
|7,4857
|% 0,22
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|9,43
|
|Altın Gr.
|1.786
|1.787
|11,53
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.464
|159,00
|
|Tam
|12.025
|12.102
|30,00
|
|Yarım
|6.031
|6.076
|15,00
|
|Çeyrek
|3.006
|3.038
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|20,89
|20,92
|0,18
|
|B. Petrol
|93,69
|93,69
|1,31
|