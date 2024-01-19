***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2024 10:30
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241569
BIST
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12:207.959
En Düşük
|Değişim
|: -0,71%
|| -57,22
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
7.947
En Yüksek
8.045
12:2030,1931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0579
|Açılış
|: 30,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2400
|
30,2039
En Düşük
30,0572
12:2032,8934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0471
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,9513
En Düşük
32,7446
12:201.970,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 10,17
|Açılış
|: 1.970,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.971,66
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler12:20
|KBORU
|86,35
|780.163.277
|% 10,00
|
|KGYO
|38,90
|26.842.205
|% 9,95
|
|YYAPI
|3,65
|72.690.313
|% 9,94
|
|AKYHO
|5,07
|66.098.238
|% 8,57
|
|KFEIN
|88,45
|378.979.337
|% 8,33
|
|SNPAM
|86,20
|4.263.797
|% -5,95
|
|ICUGS
|12,33
|11.330.164
|% -4,42
|
|CELHA
|46,30
|4.072.911
|% -4,06
|
|HATEK
|12,58
|21.238.677
|% -3,75
|
|ORMA
|127,90
|131.353
|% -3,62
|
|SASA
|38,16
|3.325.077.475
|% 5,94
|
|THYAO
|249,60
|1.975.216.798
|% -0,46
|
|ISCTR
|25,56
|1.534.044.106
|% -1,16
|
|AKBNK
|40,60
|1.514.173.527
|% -1,02
|
|YKBNK
|21,94
|1.353.521.366
|% -0,18
|
|EKGYO
|8,78
|873.111.012
|% -2,23
|
|SASA
|38,16
|3.325.077.475
|% 5,94
|
|HEKTS
|17,71
|1.087.942.313
|% 2,67
|
|YKBNK
|21,94
|1.353.521.366
|% -0,18
|
|ISCTR
|25,56
|1.534.044.106
|% -1,16
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1886
|30,1931
|% 0,19
|
|Euro
|32,8823
|32,8934
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,1774
|38,3688
|% 0,05
|
|Frank
|34,6213
|34,8299
|% 0,16
|
|Riyal
|8,0249
|8,0651
|% 0,16
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,79
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|914,30
|915,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|952,95
|956,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,46
|79,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,05
|2.029,30
|% 0,66
|