***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2024 10:35
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272551
BIST
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10:409.566
En Düşük
|Değişim
|: -1,17%
|| -113,34
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.563
En Yüksek
9.646
10:4032,4531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0421
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,4890
En Düşük
32,3337
10:4034,4905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0037
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,5518
En Düşük
34,3902
10:402.475,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -7,89
|Açılış
|: 2.474,22
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.471,16
BIST En Aktif Hisseler10:38
|UFUK
|379,50
|11.816.599
|% 10,00
|
|UZERB
|543,50
|1.154.938
|% 9,96
|
|AKENR
|21,94
|194.841.618
|% 9,92
|
|KLNMA
|17,00
|297.789
|% 9,61
|
|CWENE
|309,25
|398.309.931
|% 7,66
|
|GRNYO
|11,61
|10.472.661
|% -10,00
|
|YAYLA
|23,14
|17.629.635
|% -9,96
|
|DENGE
|2,67
|61.084.605
|% -9,80
|
|ATAGY
|13,15
|2.905.391
|% -7,26
|
|UMPAS
|11,25
|181.834
|% -5,86
|
|ENTRA
|15,48
|2.864.734.053
|% -3,85
|
|THYAO
|295,25
|1.558.919.052
|% -1,09
|
|ISCTR
|12,55
|1.226.989.408
|% -1,26
|
|YKBNK
|30,70
|953.970.810
|% -2,85
|
|TUPRS
|184,00
|876.774.580
|% 0,55
|
|ENTRA
|15,48
|2.864.734.053
|% -3,85
|
|ISCTR
|12,55
|1.226.989.408
|% -1,26
|
|ZOREN
|5,89
|378.548.312
|% 0,17
|
|YKBNK
|30,70
|953.970.810
|% -2,85
|
|KOZAL
|24,74
|729.746.560
|% 0,98
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4480
|32,4524
|% 0,13
|
|Euro
|34,4702
|34,4806
|% -0,04
|
|Sterlin
|40,2529
|40,4546
|% -0,04
|
|Frank
|35,4210
|35,5986
|% -0,22
|
|Riyal
|8,6270
|8,6702
|% 0,00
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,37
|28,39
|% 0,66
|
|Platin
|964,51
|965,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,60
|1.021,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,46
|90,46
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.370,92
|2.371,22
|% 0,66
|