***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2024 10:46
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273372
BIST
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12:559.661
En Düşük
|Değişim
|: 1,18%
|| 113,09
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.617
En Yüksek
9.717
12:5532,5419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0904
|Açılış
|: 32,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
12:5534,6935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1487
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
12:552.503,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 16,82
|Açılış
|: 2.503,25
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler12:55
|SELGD
|58,30
|33.930.352
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|82.777.990
|% 9,99
|
|SNICA
|38,78
|261.437.017
|% 9,98
|
|TMSN
|184,20
|910.002.900
|% 9,97
|
|YAYLA
|25,44
|63.582.026
|% 9,94
|
|CELHA
|41,62
|71.509.400
|% -9,99
|
|AKYHO
|8,02
|192.584.231
|% -6,96
|
|ENSRI
|30,12
|145.925.971
|% -6,46
|
|GRNYO
|11,01
|199.941.797
|% -5,17
|
|SOKM
|59,95
|861.776.760
|% -4,61
|
|THYAO
|300,75
|4.269.815.701
|% 1,26
|
|YKBNK
|30,60
|2.594.526.497
|% 2,00
|
|AKBNK
|57,50
|2.267.459.708
|% 2,95
|
|ISCTR
|12,30
|2.074.954.908
|% 1,15
|
|ENTRA
|14,29
|1.995.783.568
|% -3,77
|
|ZOREN
|5,95
|1.342.414.777
|% 4,02
|
|ISCTR
|12,30
|2.074.954.908
|% 1,15
|
|ENTRA
|14,29
|1.995.783.568
|% -3,77
|
|EKGYO
|10,32
|1.173.711.779
|% -3,55
|
|YKBNK
|30,60
|2.594.526.497
|% 2,00
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5335
|32,5419
|% 0,28
|
|Euro
|34,6780
|34,6935
|% 0,43
|
|Sterlin
|40,5571
|40,7604
|% 0,49
|
|Frank
|35,6895
|35,8684
|% 0,32
|
|Riyal
|8,6688
|8,7123
|% 0,12
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,53
|28,56
|% 0,66
|
|Platin
|955,55
|956,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,76
|1.026,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,52
|89,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.391,69
|2.392,04
|% 0,66
|