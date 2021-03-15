***AKYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.03.2021 10:20
***AKYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sadık Haranıoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918136
BIST
11:401.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,27
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.562
En Düşük
1.554
11:407,5508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0160
|Açılış
|: 7,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5348
11:409,0195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0351
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9936
11:40419,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,20
|Açılış
|: 419,64
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
418,36
BIST En Aktif Hisseler11:40
|SANKO
|13,21
|49.877.177
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|12.353.008
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,66
|15.051.718
|% 9,97
|
|ACSEL
|22,72
|6.403.944
|% 9,97
|
|LOGO
|162,10
|23.291.014
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|21.396.752
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,02
|44.837
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|9.497.293
|% -9,99
|
|COSMO
|10,78
|64.518
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,40
|102.600
|% -9,24
|
|GARAN
|8,84
|409.184.066
|% -0,90
|
|SISE
|7,74
|314.940.503
|% 1,04
|
|THYAO
|14,64
|296.441.648
|% 0,97
|
|ASELS
|17,43
|261.920.228
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,60
|223.393.860
|% -0,52
|
|EKGYO
|2,27
|195.022.611
|% -0,87
|
|YKBNK
|2,72
|147.775.300
|% -0,73
|
|GARAN
|8,84
|409.184.066
|% -0,90
|
|BJKAS
|4,90
|222.732.751
|% 6,75
|
|SISE
|7,74
|314.940.503
|% 1,04
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5472
|7,5508
|% -0,21
|
|Euro
|9,0090
|9,0195
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,5014
|10,5541
|% -0,07
|
|Frank
|8,1050
|8,1538
|% -0,13
|
|Riyal
|2,0095
|2,0196
|% -0,10
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|2,07
|
|Altın Gr.
|420
|420
|0,46
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|32,00
|
|Tam
|2.780
|2.851
|27,28
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|13,20
|
|Çeyrek
|674
|690
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,01
|
|B. Petrol
|69,77
|69,77
|0,55
|