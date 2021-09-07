***AKYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.09.2021 18:12
***AKYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akdeniz Girişim Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962356
BIST
13:341.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -8,12
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.444
13:348,4425
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0935
|Açılış
|: 8,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
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8,4821
En Düşük
8,3350
13:349,9881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0960
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
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10,0416
En Düşük
9,8734
13:34487,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 6,31
|Açılış
|: 487,97
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler13:34
|YEOTK
|29,28
|9.818.462
|% 9,99
|
|DESA
|9,91
|8.501.439
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|938.964
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|96.435.443
|% 9,97
|
|AVHOL
|5,70
|7.206.373
|% 7,34
|
|AKYHO
|2,25
|11.612.181
|% -7,41
|
|ISBIR
|82,50
|1.649.194
|% -7,30
|
|KSTUR
|185,50
|139.791
|% -6,45
|
|CASA
|145,10
|296.062
|% -6,27
|
|BALAT
|9,30
|569.206
|% -6,25
|
|GARAN
|9,60
|936.957.259
|% -1,34
|
|THYAO
|12,62
|394.882.479
|% -0,24
|
|ORCAY
|13,88
|335.715.614
|% -4,08
|
|KRDMD
|7,34
|260.842.648
|% -1,48
|
|AKBNK
|5,73
|248.820.910
|% -1,72
|
|GARAN
|9,60
|936.957.259
|% -1,34
|
|YKBNK
|2,55
|239.985.349
|% -1,54
|
|IHLAS
|0,61
|44.178.462
|% 3,39
|
|ODAS
|1,49
|103.142.840
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,84
|81.813.434
|% -0,54
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4400
|8,4425
|% 1,12
|
|Euro
|9,9764
|9,9881
|% 0,97
|
|Sterlin
|11,5853
|11,6434
|% 0,98
|
|Frank
|9,1320
|9,1870
|% 0,99
|
|Riyal
|2,2438
|2,2550
|% 1,10
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|3,66
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,12
|
|Cumhuriyet
|3.238
|3.287
|35,00
|
|Tam
|3.216
|3.297
|28,97
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|14,01
|
|Çeyrek
|780
|798
|7,01
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,08
|
|B. Petrol
|72,62
|72,62
|0,93
|