***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.09.2020 11:40
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Taner Arıcan Mali İşler ve Operasyon Direktörü
Haluk Öztecim Müfettiş
Fazlı İlteriş Hatipoğlu Araştırma Direktörü
Alper Topkaya Portföy Yöneticisi ( Yardımcı Personel )
Gülsüm Doğan Portföy Yönetim Direktörü
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Zuhal Topaloğlu Yönetim Kurulu Bşk. V. / Genel Müdür / Portföy Yöneticisi Finans Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Direktör Düzey3 - Türev Araçlar 204913 - 301825
Gülsüm Doğan Portföy Yönetim Direktörü Finans Düzey3 - Türev Araçlar 200714 - 301583
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875253
BIST
14:291.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.111
14:297,4960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0061
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5002
En Düşük
7,4774
14:298,8981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0225
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9010
En Düşük
8,8600
14:29473,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,67
|Açılış
|: 473,46
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
474,46
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler14:29
|VAKFN
|4,00
|14.485.602
|% 1.155,91
|
|AKMGY
|46,44
|10.336.396
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|4.888.893
|% 10,00
|
|POLTK
|209,00
|1.299.570
|% 10,00
|
|SNKRN
|2,75
|1.669.466
|% 10,00
|
|LKMNH
|12,07
|31.688.478
|% -9,59
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|BASCM
|4,70
|190.097
|% -6,19
|
|FENER
|32,16
|223.328.325
|% -5,52
|
|ALMAD
|1,39
|1.530.599
|% -4,79
|
|SASA
|16,94
|531.882.392
|% 4,12
|
|PETKM
|4,37
|421.886.039
|% -0,68
|
|SISE
|6,42
|367.819.664
|% 1,10
|
|AVOD
|3,92
|231.362.510
|% 6,52
|
|FENER
|32,16
|223.328.325
|% -5,52
|
|EKGYO
|1,81
|155.800.990
|% 0,00
|
|ADESE
|2,17
|168.904.155
|% 2,36
|
|AVOD
|3,92
|231.362.510
|% 6,52
|
|SISE
|6,42
|367.819.664
|% 1,10
|
|CEMAS
|1,62
|87.054.358
|% 3,18
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4917
|7,4960
|% 0,08
|
|Euro
|8,8931
|8,8981
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,6876
|9,7362
|% 0,62
|
|Frank
|8,2358
|8,2854
|% 0,23
|
|Riyal
|1,9916
|2,0016
|% 0,01
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|10,39
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,49
|
|Cumhuriyet
|3.136
|3.183
|20,00
|
|Tam
|3.122
|3.199
|19,72
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|9,54
|
|Çeyrek
|757
|774
|4,77
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,05
|
|B. Petrol
|41,45
|41,45
|0,92
|
Seans Raporu
14:29
daha fazla
-
14:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 86 artarak (% 0.15 ) 1, 244
-
14:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUSGR, SASA, PETKM
-
14:43XU100
Endeks 1, 113 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 6, 119.00 milyon TL de
-
14:43BRMEN
Yüzde 6.18 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 051, 568 adet işlem
-
14:42COSMO
Yüzde 6.38 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 178, 555 adet işlem