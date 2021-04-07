***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.04.2021 17:38
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
AHN Fon - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.785,86 % 0,02396 % 0,014183 % 59,19253
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.662,47 % 0,246135 % 0,006228 % 2,53029
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924366
BIST
17:311.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,87
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
17:318,1675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0393
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
17:319,7415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0710
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
17:31457,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,01
|Açılış
|: 457,04
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler17:31
|CEOEM
|6,60
|80.278.871
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.772.487
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|172.043
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.879.757
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.553.731
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|40.262.515
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|1.074.393.099
|% 2,60
|
|GARAN
|6,81
|1.021.249.006
|% 0,29
|
|JANTS
|917,00
|907.375.846
|% 3,20
|
|BJKAS
|9,17
|890.220.016
|% 0,77
|
|THYAO
|12,83
|832.887.846
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,97
|1.074.393.099
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,19
|414.801.573
|% 0,46
|
|GARAN
|6,81
|1.021.249.006
|% 0,29
|
|TSKB
|1,41
|193.785.008
|% 2,17
|
|IHLAS
|0,70
|88.591.867
|% -1,41
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1670
|8,1675
|% 0,48
|
|Euro
|9,7333
|9,7415
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,2242
|11,2805
|% 0,10
|
|Frank
|8,7791
|8,8319
|% 0,85
|
|Riyal
|2,1729
|2,1838
|% 0,49
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-2,57
|
|Altın Gr.
|457
|458
|1,48
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,02
|
|B. Petrol
|62,48
|62,48
|-0,26
|
Seans Raporu
17:31
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17:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, GUBRF, SASA
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17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 27 kaybederek (% -0.02 ) 1, 223
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17:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, KLMSN, UMPAS, YYAPI, GEDIK, PAMEL, FRIGO, BRKO, YGYO, YESIL
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17:45
AYCES, NTGAZ, BTCIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:45
SONME, DERHL, DMSAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında