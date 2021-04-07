***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.04.2021 17:42
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
AHI Fon - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18.052,14 % 0,012342 % 0,089799 % 727,58422
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.528,87 % 0,021 % 0,007605 % 36,21536
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924371
BIST
17:301.419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,31
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
17:308,1712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0430
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
17:309,7425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0720
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
17:30457,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,38
|Açılış
|: 457,50
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler17:29
|YYAPI
|1,87
|68.767.810
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,60
|79.978.040
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|171.263
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.879.757
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.553.731
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|40.130.668
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,96
|1.072.102.512
|% 2,08
|
|GARAN
|6,81
|1.012.928.137
|% 0,29
|
|JANTS
|921,90
|905.891.102
|% 3,75
|
|BJKAS
|9,19
|888.959.233
|% 0,99
|
|THYAO
|12,83
|831.450.051
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,96
|1.072.102.512
|% 2,08
|
|YKBNK
|2,19
|414.048.575
|% 0,46
|
|GARAN
|6,81
|1.012.928.137
|% 0,29
|
|TSKB
|1,40
|185.331.002
|% 1,45
|
|IHLAS
|0,70
|88.505.856
|% -1,41
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1691
|8,1752
|% 0,58
|
|Euro
|9,7341
|9,7413
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,2204
|11,2767
|% 0,07
|
|Frank
|8,7744
|8,8272
|% 0,80
|
|Riyal
|2,1723
|2,1832
|% 0,46
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-4,20
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,03
|
|B. Petrol
|62,56
|62,56
|-0,18
|