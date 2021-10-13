***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2021 16:51
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
AHI Fon - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 46.688,27 % 0,0109 % 0,2064 % 1.886,2475
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.042,67 % 0,021 % 0,0577 % 274,886
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 277,1334 % 0,0213 % 0,0012 % 5,7587
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970326
BIST
17:281.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,61
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.408
17:289,0791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0440
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1062
En Düşük
9,0017
17:2810,5138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0826
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5468
En Düşük
10,4123
17:28522,89
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 11,51
|Açılış
|: 522,89
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
523,67
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler17:28
|LUKSK
|49,50
|9.665.443
|% 10,00
|
|FROTO
|177,60
|1.567.931.754
|% 9,97
|
|TDGYO
|7,09
|12.642.730
|% 9,92
|
|ANELE
|2,67
|71.324.512
|% 7,66
|
|KTSKR
|33,16
|33.759.401
|% 7,52
|
|DOBUR
|34,16
|4.497.681
|% -9,96
|
|AKFGY
|6,11
|54.770.842
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|OYLUM
|7,22
|8.480.252
|% -8,38
|
|ALBRK
|1,65
|139.559.109
|% -7,82
|
|FROTO
|177,60
|1.567.931.754
|% 9,97
|
|THYAO
|14,21
|1.365.908.315
|% 1,50
|
|GARAN
|9,38
|1.313.789.615
|% -1,26
|
|ASELS
|16,29
|1.259.018.153
|% -0,31
|
|TUPRS
|122,00
|837.215.266
|% -3,94
|
|EKGYO
|1,82
|594.146.267
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,40
|476.958.231
|% -1,23
|
|GARAN
|9,38
|1.313.789.615
|% -1,26
|
|ODAS
|1,47
|179.127.280
|% -1,34
|
|KRDMD
|6,69
|783.631.289
|% -1,62
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0755
|9,0791
|% 0,49
|
|Euro
|10,5060
|10,5138
|% 0,79
|
|Sterlin
|12,3655
|12,4275
|% 1,02
|
|Frank
|9,7738
|9,8327
|% 1,09
|
|Riyal
|2,4169
|2,4291
|% 0,63
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|31,46
|
|Altın Gr.
|523
|523
|11,39
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,12
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,19
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|-0,75
|
Seans Raporu
17:28
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17:41METUR
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17:40
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17:40XU100
Endeks 1, 411 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 44 altında . İşlem hacmi 17, 621.00 milyon TL de
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17:40KRONT
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