***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaAHU Fon - 2021/1. Dönem Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.392,2 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.148,54 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.439,13 % 0,04Fon Yönetim Ücreti280.872,88 % 0,35Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu834,56 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.701 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu1.247,4 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu17.173,08 % 0,02Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.518,74 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.520,13 % 0,01TOPLAM GİDERLER345.968.230 % 0,42DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ81.409.626,12http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924198BIST