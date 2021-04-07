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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.04.2021 15:13



***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

AHU Fon - 2021/1. Dönem Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
4.392,2 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.148,54 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.439,13 % 0,04
Fon Yönetim Ücreti
280.872,88 % 0,35
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
834,56 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.701 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.247,4 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
17.173,08 % 0,02
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.518,74 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.520,13 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
345.968.230 % 0,42
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
81.409.626,12



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924198


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Altın Gr. 459 459 3,83  
Cumhuriyet 3.037 3.083 9,00  
Tam 3.023 3.099 8,25  
Yarım 1.461 1.499 3,99  
Çeyrek 733 750 2,00  
Gümüş.Ons 25,52 25,55 0,39  
Gümüş Gr. 6,68 6,69 0,10  
B. Petrol 62,86 62,86 -0,30  
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