***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaAHN Fon - 2021/1. Dönem Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.394,14 % 0,01Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.148,54 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.331,3 % 0,1Fon Yönetim Ücreti99.396,15 % 0,37Hisse Senedi Komisyonu1.662,47 % 0,01Tahvil Bono Komisyonu75,21 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.728,18 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.519,04 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu70,03 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.455,2 % 0,03TOPLAM GİDERLER143.900.830 % 0,54DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.693.737,95http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924199BIST