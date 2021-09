***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi SüresizdirFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi, alım satım karı ve/veya kira geliri elde etmek amacıyla başta konut, bina ve bağımsız bölümler olmak üzere arsa, arazi, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her türlü gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı haklara, Tebliğin 18 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki gayrimenkul projelerine ve gayrimenkule dayalı haklara, gayrimenkul yatırım ortaklıklarınca ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına, diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına, portföydeki gayrimenkullerin vadeli olarak satılmasından kaynaklanan alacaklara ve gayrimenkul yatırımlarından kaynaklanan Katma Değer Vergisi alacaklarına yatırım yapmaktır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma paylarının alım satımına konu edilecek fon birim pay değeri, her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son iş günleri olmak üzere yılda dört kez hesaplanır. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son iş günü, o dönem için alım emirlerinin iletilmesi için son gündür. Fonun birim pay değeri bu talimatlar dikkate alınarak hesaplanır ve 5 iş günü içerisinde yatırımcılara bildirilir. Alım talimatları fiyatın yatırımcılara bildirilmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Katılma payını Fon'a iade etmek isteyen yatırımcılar, katılma payı satımına esas teşkil edecek fon birim pay değerinin hesaplandığı dönemlerden (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) bir önceki ayın son işgününe kadar Kurucu'ya yazılı olarak talimat vermek zorundadır. Yatırımcıların iade talepleri, fon fiyatının hesaplandığı ayları takip eden ikinci ayın son iş gününe kadar gerçekleştirilir. Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. 1Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarŞeref Durna 13.09.2021 11 Düzey 3 - Türev AraçlarFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Mehmet Ali Akdeniz 13.09.2021Bilal Şaşmaz 13.09.2021Veysi Şaşmaz 13.09.2021Harun Bayramoğlu 13.09.2021İlhami AKKUM 13.09.2021 2021-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 36Serdar ALTINBAŞ 13.09.2021 2015-Devam Alsar Levent Gayrimenkul İnş.San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Yrd., 2010-Devam Alsar Maslak Gayrimenkul İnş.San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk., 2017-Devam Milimetrik İnşaat Taah. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 13Zuhal TOPALOĞLU 13.09.2021 2016-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2013-2016 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2010-2013 Global Menkul Değerler A.Ş. Levent Şube Müdürü -Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarZuhal TOPALOĞLU 13.09.2021 2016-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2013-2016 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2010-2013 Global Menkul Değerler A.Ş. Levent Şube Müdürü 30 Düzey 3 - Türev AraçlarAlper TOPKAYA 13.09.2021 2020-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016-2017 Yapı Kredi Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 5 Düzey 3 - Türev Araçlarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaMaslak Mh. Taşyoncası Sk. T4 Apt. 1U/B29 Sarıyer / İstanbul 0 212 385 32 00 0 212 385 32 01 fon@atlasportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaZuhal TOPALOĞLU Portföy Yöneticisi 0 212 385 32 00 zuhal.topaloglu@atlasportfoy.comDiğer HususlarAçıklama Yönetim ücreti: Fon, fiilen yönetilmeye başladığı tarihten itibaren 100.000.000 TL?ye kadar fon portföy büyüklüğü için aylık 45.000 TL + BSMV 100.000.001 TL - 250.000.000 TL fon arası fon portföy büyüklüğü için aylık 65.000 TL + BSMV 250.000.001 TL ve üstü fon portföy büyüklüğü için yıllık %0,5 +BSMV yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Sabit olan ücretler on iki aylık dönemler itibariyle bir önceki dönemin yıllık TÜFE oranı kadar artırılır.