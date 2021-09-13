***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.09.2021 11:47
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Süresizdir
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi, alım satım karı ve/veya kira geliri elde etmek amacıyla başta konut, bina ve bağımsız bölümler olmak üzere arsa, arazi, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her türlü gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı haklara, Tebliğin 18 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki gayrimenkul projelerine ve gayrimenkule dayalı haklara, gayrimenkul yatırım ortaklıklarınca ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurtiçi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına, diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına, portföydeki gayrimenkullerin vadeli olarak satılmasından kaynaklanan alacaklara ve gayrimenkul yatırımlarından kaynaklanan Katma Değer Vergisi alacaklarına yatırım yapmaktır.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma paylarının alım satımına konu edilecek fon birim pay değeri, her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son iş günleri olmak üzere yılda dört kez hesaplanır. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son iş günü, o dönem için alım emirlerinin iletilmesi için son gündür. Fonun birim pay değeri bu talimatlar dikkate alınarak hesaplanır ve 5 iş günü içerisinde yatırımcılara bildirilir. Alım talimatları fiyatın yatırımcılara bildirilmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Katılma payını Fon'a iade etmek isteyen yatırımcılar, katılma payı satımına esas teşkil edecek fon birim pay değerinin hesaplandığı dönemlerden (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) bir önceki ayın son işgününe kadar Kurucu'ya yazılı olarak talimat vermek zorundadır. Yatırımcıların iade talepleri, fon fiyatının hesaplandığı ayları takip eden ikinci ayın son iş gününe kadar gerçekleştirilir. Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. 1
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Şeref Durna 13.09.2021 11 Düzey 3 - Türev Araçlar
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Mehmet Ali Akdeniz 13.09.2021
Bilal Şaşmaz 13.09.2021
Veysi Şaşmaz 13.09.2021
Harun Bayramoğlu 13.09.2021
İlhami AKKUM 13.09.2021 2021-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 36
Serdar ALTINBAŞ 13.09.2021 2015-Devam Alsar Levent Gayrimenkul İnş.San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Yrd., 2010-Devam Alsar Maslak Gayrimenkul İnş.San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk., 2017-Devam Milimetrik İnşaat Taah. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 13
Zuhal TOPALOĞLU 13.09.2021 2016-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2013-2016 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2010-2013 Global Menkul Değerler A.Ş. Levent Şube Müdürü -
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Zuhal TOPALOĞLU 13.09.2021 2016-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2013-2016 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2010-2013 Global Menkul Değerler A.Ş. Levent Şube Müdürü 30 Düzey 3 - Türev Araçlar
Alper TOPKAYA 13.09.2021 2020-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016-2017 Yapı Kredi Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 5 Düzey 3 - Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Maslak Mh. Taşyoncası Sk. T4 Apt. 1U/B29 Sarıyer / İstanbul 0 212 385 32 00 0 212 385 32 01 fon@atlasportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Zuhal TOPALOĞLU Portföy Yöneticisi 0 212 385 32 00 zuhal.topaloglu@atlasportfoy.com
Diğer Hususlar
Açıklama Yönetim ücreti: Fon, fiilen yönetilmeye başladığı tarihten itibaren 100.000.000 TL?ye kadar fon portföy büyüklüğü için aylık 45.000 TL + BSMV 100.000.001 TL - 250.000.000 TL fon arası fon portföy büyüklüğü için aylık 65.000 TL + BSMV 250.000.001 TL ve üstü fon portföy büyüklüğü için yıllık %0,5 +BSMV yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Sabit olan ücretler on iki aylık dönemler itibariyle bir önceki dönemin yıllık TÜFE oranı kadar artırılır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963367
BIST