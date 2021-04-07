***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.04.2021 16:18
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,37
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,37
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
18099,37
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 26,03
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 26,03
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 54,9
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,69
d) Diğer Giderler (%)
% 13,38
Açıklamalar
ZVB Fon - Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924286
BIST
17:341.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,01
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
17:348,1705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0423
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
17:349,7393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0688
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
17:34456,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,95
|Açılış
|: 457,12
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler17:32
|YYAPI
|1,87
|68.767.810
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,60
|79.978.040
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|171.263
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.879.757
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.553.731
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|40.130.668
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,96
|1.072.102.512
|% 2,08
|
|GARAN
|6,81
|1.012.928.137
|% 0,29
|
|JANTS
|921,90
|905.891.102
|% 3,75
|
|BJKAS
|9,19
|888.959.233
|% 0,99
|
|THYAO
|12,83
|831.450.051
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,96
|1.072.102.512
|% 2,08
|
|YKBNK
|2,19
|414.048.575
|% 0,46
|
|GARAN
|6,81
|1.012.928.137
|% 0,29
|
|TSKB
|1,40
|185.331.002
|% 1,45
|
|IHLAS
|0,70
|88.505.856
|% -1,41
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1651
|8,1697
|% 0,51
|
|Euro
|9,7313
|9,7409
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,2284
|11,2847
|% 0,14
|
|Frank
|8,7821
|8,8350
|% 0,89
|
|Riyal
|2,1734
|2,1843
|% 0,51
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-3,56
|
|Altın Gr.
|457
|457
|1,43
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,02
|
|B. Petrol
|62,40
|62,40
|-0,34
|