***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 19.11.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-13206 sayılı yazısı ile onaylanan "Atlas Portföy Ufuk Serbest Fon" izahnamesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979418BIST