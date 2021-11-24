***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.11.2021 12:53
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.11.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-13206 sayılı yazısı ile onaylanan "Atlas Portföy Ufuk Serbest Fon" izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979418
BIST
12:401.827
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 41,98
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
12:4012,6945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,1128
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8000
|
13,1843
En Düşük
12,3383
12:4014,2317
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -0,2056
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
14,8152
En Düşük
13,8636
12:40721,70
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -16,85
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler12:38
|RALYH
|14,74
|19.780.375
|% 10,00
|
|PRKAB
|65,45
|22.717.171
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.395.657
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|64.922.117
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|42.411.501
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|47.116.365
|% -9,97
|
|YBTAS
|11.208,90
|190.551
|% -7,45
|
|IDEAS
|39,82
|17.048.658
|% -6,08
|
|TETMT
|240,40
|12.996.459
|% -5,13
|
|GESAN
|23,94
|33.301.868
|% -4,92
|
|GARAN
|11,81
|2.154.836.148
|% 2,07
|
|PETKM
|8,03
|1.289.160.755
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,52
|1.255.577.217
|% 2,33
|
|KRDMD
|8,97
|1.218.332.907
|% 2,99
|
|AKBNK
|6,97
|1.110.441.082
|% 1,01
|
|YKBNK
|3,52
|1.255.577.217
|% 2,33
|
|GARAN
|11,81
|2.154.836.148
|% 2,07
|
|EKGYO
|2,23
|385.649.950
|% 2,76
|
|AKBNK
|6,97
|1.110.441.082
|% 1,01
|
|PETKM
|8,03
|1.289.160.755
|% 1,26
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6469
|12,6731
|% -1,05
|
|Euro
|14,1760
|14,2091
|% -1,58
|
|Sterlin
|16,7135
|16,7974
|% -2,32
|
|Frank
|13,3606
|13,4411
|% -2,39
|
|Riyal
|3,3303
|3,3470
|% -2,29
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|1,59
|
|Altın Gr.
|722
|722
|-16,71
|
|Cumhuriyet
|4.801
|4.874
|45,00
|
|Tam
|4.741
|4.877
|10,83
|
|Yarım
|2.291
|2.359
|5,23
|
|Çeyrek
|1.149
|1.180
|2,62
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,52
|9,53
|-0,23
|
|B. Petrol
|82,62
|82,62
|0,31
|