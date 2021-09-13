***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
13.09.2021 11:48
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Güney GYF İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963376
BIST
17:381.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,47
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.434
17:388,4351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0206
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4235
17:389,9653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0467
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
17:38487,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,57
|Açılış
|: 487,62
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler17:38
|CRFSA
|42,46
|8.235.791
|% 10,00
|
|PENTA
|122,20
|20.215.603
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.883.932
|% 9,99
|
|GESAN
|23,78
|363.432.692
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|5.749.673
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,75
|9.280.084
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.264.076
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,75
|53.080.492
|% -7,41
|
|DOGUB
|6,59
|18.094.632
|% -6,13
|
|SELGD
|6,76
|10.077.339
|% -6,11
|
|GARAN
|9,40
|1.309.479.117
|% -0,95
|
|SISE
|8,58
|638.170.284
|% 0,47
|
|BRLSM
|10,49
|601.984.919
|% 3,45
|
|YKBNK
|2,49
|600.199.890
|% 0,40
|
|KOZAL
|101,90
|553.844.007
|% 1,19
|
|YKBNK
|2,49
|600.199.890
|% 0,40
|
|GARAN
|9,40
|1.309.479.117
|% -0,95
|
|SISE
|8,58
|638.170.284
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,84
|132.033.853
|% -1,08
|
|TSKB
|1,29
|91.398.573
|% 0,00
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4325
|8,4351
|% -0,24
|
|Euro
|9,9603
|9,9653
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,6342
|11,6925
|% -0,28
|
|Frank
|9,1192
|9,1742
|% -0,60
|
|Riyal
|2,2434
|2,2546
|% -0,19
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|8,53
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,48
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,57
|73,57
|0,65
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 5 kaybederek (% -0.03 ) 1, 536
-
17:48XU100
Endeks 1, 437 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 10, 274.00 milyon TL de
-
17:48SELGD
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 461, 927 adet işlem
-
17:46ISBIR
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 79.05 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 676 adet işlem
-
17:43ULAS
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 523, 826 adet işlem