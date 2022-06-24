***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.06.2022 09:45
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/05/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZVB Fon - İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039039
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
0
En Düşük
0
18:0517,3712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0187
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3777
En Düşük
17,2992
18:0518,3025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3233
En Düşük
18,2245
18:051.017,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,25
|Açılış
|: 1.017,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.020,18
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|49,70
|9.288.572
|% 0,00
|
|ADEL
|24,06
|3.035.182
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|12.766.243
|% 0,00
|
|AFYON
|3,69
|29.340.971
|% 0,00
|
|AGYO
|3,74
|43.089.751
|% 0,00
|
|ACSEL
|49,70
|9.288.572
|% 0,00
|
|ADEL
|24,06
|3.035.182
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|12.766.243
|% 0,00
|
|AFYON
|3,69
|29.340.971
|% 0,00
|
|AGYO
|3,74
|43.089.751
|% 0,00
|
|THYAO
|50,55
|3.339.500.493
|% 0,00
|
|SISE
|21,56
|1.686.073.246
|% 0,00
|
|EREGL
|27,58
|1.631.610.165
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% 0,00
|
|SASA
|44,90
|1.303.900.284
|% 0,00
|
|ODAS
|3,24
|1.222.084.496
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|1.191.186.699
|% 0,00
|
|TSKB
|2,18
|380.800.557
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,59
|380.277.812
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3556
|17,3663
|% 0,08
|
|Euro
|18,2809
|18,2996
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,2169
|21,3233
|% 0,13
|
|Frank
|18,0084
|18,1169
|% 0,31
|
|Riyal
|4,6097
|4,6329
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-1,01
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,41
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.747
|6.846
|-16,00
|
|Yarım
|3.312
|3.348
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.674
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,87
|20,90
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,02
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,19
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ETYAT
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 506 adet işlem
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17:57XU050
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