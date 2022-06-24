***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.06.2022 09:46
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/05/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZVB Fon Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039040
BIST
11:112.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 13,36
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.548
11:1117,3746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0221
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3794
En Düşük
17,2992
11:1118,2956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0177
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3233
En Düşük
18,2245
11:111.021,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,88
|Açılış
|: 1.021,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler11:11
|MAKIM
|15,56
|71.584.179
|% 9,96
|
|RTALB
|14,80
|35.789.793
|% 6,55
|
|DERHL
|8,69
|12.494.910
|% 6,11
|
|LIDFA
|14,00
|1.656.326
|% 4,95
|
|BMSCH
|8,60
|16.517.587
|% 3,61
|
|SNKRN
|21,60
|1.551.247
|% -10,00
|
|UFUK
|76,20
|428.396
|% -3,91
|
|BAYRK
|6,80
|6.424.586
|% -3,55
|
|CRFSA
|36,42
|12.854.192
|% -2,83
|
|CASA
|115,00
|15.870
|% -2,46
|
|BERA
|14,66
|218.821.711
|% 0,89
|
|PRDGS
|2,92
|97.929.283
|% 2,10
|
|MAKIM
|15,56
|71.584.179
|% 9,96
|
|ENJSA
|14,50
|66.079.846
|% 1,05
|
|YYLGD
|18,25
|64.027.237
|% 1,05
|
|PRDGS
|2,92
|97.929.283
|% 2,10
|
|BERA
|14,66
|218.821.711
|% 0,89
|
|MOBTL
|1,77
|19.681.291
|% 2,31
|
|SEGYO
|1,08
|8.648.538
|% 0,00
|
|MAKIM
|15,56
|71.584.179
|% 9,96
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3715
|17,3746
|% 0,13
|
|Euro
|18,2828
|18,2956
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,2431
|21,3496
|% 0,26
|
|Frank
|17,9962
|18,1046
|% 0,24
|
|Riyal
|4,6146
|4,6377
|% 0,19
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|5,65
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|4,79
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.771
|6.876
|14,00
|
|Yarım
|3.324
|3.363
|7,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.681
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|21,00
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,04
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,17
|
Seans Raporu
11:11
daha fazla
-
11:26EGPRO
Yüzde 4.58 oranında artışla 36.54 lira fiyatla işlem gören hissede 372, 628 adet işlem
-
11:25GLRYH
Yüzde 5.06 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 848, 042 adet işlem
-
11:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 91 artarak (% 0.47 ) 2, 787
-
11:23
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, THYAO, TRKCM
-
11:23XU100
Endeks 2, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 8, 235.00 milyon TL de