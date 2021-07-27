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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.07.2021 11:13



***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Aynus Holding A.Ş. 3850000 TRY 55,00
Serdar ALTINBAŞ 1575000 TRY 22,50
Fatma ALTINBAŞ 1575000 TRY 22,50
TOPLAM 7000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951982


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:471.366
Değişim :  0,48% |  6,51
Açılış :  1.359  
Önceki Kapanış :  1.360  
En Yüksek
1.366 En Düşük
1.359
BIST En Aktif Hisseler12:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KATMR 3,19 49.670.646 % 10,00  
EDATA 12,44 24.151.307 % 9,99  
KTSKR 18,21 12.733.620 % 9,96  
KARYE 10,75 75.506.988 % 9,92  
IDGYO 2,55 40.129.074 % 9,91  
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12:47 Alış Satış %  
Dolar 8,5563 8,5583 % -0,01  
Euro 10,1159 10,1211 % -0,01  
Sterlin 11,8465 11,9059 % 0,02  
Frank 9,3258 9,3819 % 0,05  
Riyal 2,2750 2,2864 % -0,01  
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12:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.800 0,79  
Altın Gr. 495 495 -0,12  
Cumhuriyet 3.288 3.338 -5,00  
Tam 3.269 3.352 -6,63  
Yarım 1.580 1.621 -3,20  
Çeyrek 793 811 -1,60  
Gümüş.Ons 24,80 24,83 0,12  
Gümüş Gr. 6,82 6,83 0,03  
B. Petrol 74,09 74,09 0,57  
Seans Raporu 12:47
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