***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Aynus Holding A.Ş. 3850000 TRY 55,00Serdar ALTINBAŞ 1575000 TRY 22,50Fatma ALTINBAŞ 1575000 TRY 22,50TOPLAM 7000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951982BIST