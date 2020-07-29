***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.07.2020 11:24
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.06.2020 / 14.07.2020 / 24.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.07.2020
Tescil Tarihi
24.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
28 Temmuz 2020 - Sayı:10127
Açıklamalar
Şirketimizin 14.07.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.07.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 28.07.2020 tarih ve 10127 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863211
BIST
11:161.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,81
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
11:166,9603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0264
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9603
En Düşük
6,9132
11:168,1994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0639
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2011
En Düşük
8,1145
11:16437,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,44
|Açılış
|: 437,31
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,59
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|11,88
|12.331.850
|% 10,00
|
|BFREN
|1.181,50
|21.745.335
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|27.035.186
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|36.475.679
|% 9,99
|
|NIBAS
|16,73
|4.543.592
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,86
|866.360.792
|% 1,04
|
|EKGYO
|2,23
|596.995.529
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,03
|368.209.770
|% 1,17
|
|GARAN
|7,37
|354.966.465
|% -0,41
|
|KRDMD
|3,03
|292.816.827
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|596.995.529
|% 0,45
|
|TSKB
|1,17
|134.949.378
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,03
|292.816.827
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,90
|83.344.877
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,03
|368.209.770
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9820
|9,0271
|% 0,51
|
|Frank
|7,5670
|7,6126
|% 0,61
|
|Riyal
|1,8471
|1,8563
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|-0,52
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.880
|2.915
|4,00
|
|Tam
|2.955
|2.987
|8,70
|
|Yarım
|1.434
|1.458
|4,20
|
|Çeyrek
|719
|730
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,33
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
|
|B. Petrol
|43,95
|43,95
|0,34
|