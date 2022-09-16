***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
16.09.2022 19:32
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bilgilendirme Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II - 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde Şirketimizin "Bilgilendirme Politikası"nın ekte yer aldığı şekilde revize edilmesine ve şirketimizin internet sitesinde yayımlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063702
BIST
18:053.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 14,21
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
18:0518,2784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
18:0518,3069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0418
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3685
En Düşük
18,1814
18:05983,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,33
|Açılış
|: 983,28
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,09
|36.058.397
|% 10,00
|
|CANTE
|85,80
|292.743.000
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.339.470
|% 10,00
|
|ALCAR
|377,10
|75.385.605
|% 9,97
|
|ALMAD
|3,53
|23.492.197
|% 9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.714.605
|% -9,97
|
|VAKBN
|10,39
|113.146.300
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|112.035.987
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.702.020
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% -4,62
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% -4,37
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 3,53
|
|ASELS
|33,80
|6.071.893.900
|% -0,18
|
|GARAN
|21,78
|4.782.611.489
|% -9,10
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 3,53
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,37
|2.894.082.729
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% -4,62
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2673
|18,2784
|% 0,07
|
|Euro
|18,2863
|18,3069
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,7511
|20,8551
|% -0,66
|
|Frank
|18,8389
|18,9524
|% -0,45
|
|Riyal
|4,8481
|4,8724
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|8,46
|
|Altın Gr.
|984
|984
|5,76
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.669
|6.770
|58,00
|
|Yarım
|3.249
|3.305
|24,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.652
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,36
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|0,10
|
|B. Petrol
|91,81
|91,81
|0,95
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, OZRDN, GLBMD, IZFAS, VERTU, ULUFA, TKNSA, SEYKM, EKGYO, EMNIS
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : HKTM, ATSYH, SKBNK, VAKBN, TSKB, HALKB, ISGYO