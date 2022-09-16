***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2014Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II - 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde Şirketimizin "Bilgilendirme Politikası"nın ekte yer aldığı şekilde revize edilmesine ve şirketimizin internet sitesinde yayımlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063702BIST