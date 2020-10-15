***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.11.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiDoğalgaz Kombine Çevrim Santralinin elektrik üretim lisansının iptal edilmesi talebiyle EPDK' ya başvurulacaktır.Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiBağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.' nin bilanço aktifinde yer alan Kırklareli ilinde kurulu Doğalgaz Kombine Çevrim SantralıFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniEkonomik sebepler.Varsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiBir etki beklenmemektedir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiBir etki beklenmemektedir.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıBir etki beklenmemektedir.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiŞirketin sürekliliğine bir etkisi olmayacaktır.AçıklamalarBağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.' nin bilanço aktifinde yer alan Kırklareli ilinde kurulu Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı'nda ekonomik sebeplerle en az 1 yıl boyunca elektrik üretimi yapılmayacağı, bu durumun Şirketimizin faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı daha önce kamuya duyurulmuştu.Söz konusu santralin kapatılarak ekipmanlarının satışı amacıyla, elektrik üretim lisansının iptal edilmesi talebiyle EPDK' ya başvurulmasına karar verilmiştir. 05.11.2018 tarihinden beri ekonomik sebeplerle elektrik üretimi durdurulmuş olan bu santralin kapatılmasının Şirketimizin faaliyet sonuçları üzerinde bir etkisi olmayacaktır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881990BIST