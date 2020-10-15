***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
15.10.2020 17:09
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.11.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinin elektrik üretim lisansının iptal edilmesi talebiyle EPDK' ya başvurulacaktır.
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Bağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.' nin bilanço aktifinde yer alan Kırklareli ilinde kurulu Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Ekonomik sebepler.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Bir etki beklenmemektedir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Bir etki beklenmemektedir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Bir etki beklenmemektedir.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
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Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
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Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
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Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
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Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Şirketin sürekliliğine bir etkisi olmayacaktır.
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.' nin bilanço aktifinde yer alan Kırklareli ilinde kurulu Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı'nda ekonomik sebeplerle en az 1 yıl boyunca elektrik üretimi yapılmayacağı, bu durumun Şirketimizin faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı daha önce kamuya duyurulmuştu.
Söz konusu santralin kapatılarak ekipmanlarının satışı amacıyla, elektrik üretim lisansının iptal edilmesi talebiyle EPDK' ya başvurulmasına karar verilmiştir. 05.11.2018 tarihinden beri ekonomik sebeplerle elektrik üretimi durdurulmuş olan bu santralin kapatılmasının Şirketimizin faaliyet sonuçları üzerinde bir etkisi olmayacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881990
BIST