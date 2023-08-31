***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi31/08/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Bağlı Ortaklığımız halka açık şirket olmadığından bağımsız yönetim kurulu üyesi yoktur.Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıEreğli Agrosan Doğal Ürünler ve Türevleri Tarım Üretim ve Ticaret Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGıda, Gıda İşletmeciliğiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi62.124.000,00 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih31.08.2023Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı62.124.000,00 TLBeher Payın Alış Fiyatı0,58594 TLToplam Tutar36.401.331,25 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,12İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,51Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıTevfik Bülent Ünal - Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi31/08/2023Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu DeğilDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ana faaliyet konusu kurutulmuş toz ve parça meyve sebze üretimi olan Ereğli Agrosan Doğal Ürünler ve Türevleri Tarım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 62.124.000,00 TL nominal değerli 62.124.000 adet hissesinin tamamını (%100) 36.401.331,25 Türk Lirası bedelle 31.08.2023 tarihi itibarıyla devralmıştır.Kamuoyuna duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190638BIST