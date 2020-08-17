***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 435.000.000 -24.999.945 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.172.323.239 447.298.885 1.619.622.124Diğer Düzeltmeler12.200.241 12.200.241 -12.200.241 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar435.000.000 -12.799.704 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.184.523.480 435.098.644 1.619.622.124Transferler2.383.585 -196.360.610 193.977.025Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.333.976 13.170.874 -27.832 85.806.855 97.615.921 40.073.504 137.689.425Dönem Karı (Zararı)85.806.855 85.806.855 34.236.317 120.043.172Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.333.976 13.170.874 -27.832 11.809.066 5.837.187 17.646.253Kar Payları615.341 -73.948.978 -73.333.637 -12.631.438 -85.965.075Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-16 -10.577 -10.593 10.593 0Dönem Sonu Bakiyeler23 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -3.678.071 80.142.223 -227.733 18.473.868 606.998.275 85.806.855 1.208.795.171 462.551.303 1.671.346.474Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -9.253.948 83.937.633 -9.711 18.473.868 606.998.275 384.796.945 1.506.222.816 498.792.742 2.005.015.558Transferler384.796.945 -384.796.945 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.019.816 21.658.824 37.112 110.725.621 130.401.741 53.147.937 183.549.678Dönem Karı (Zararı)110.725.621 110.725.621 52.503.658 163.229.279Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.019.816 21.658.824 37.112 19.676.120 644.279 20.320.399Kar Payları-30.919 -30.919Dönem Sonu Bakiyeler23 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -11.273.764 105.596.457 27.401 18.473.868 991.795.220 110.725.621 1.636.624.557 551.909.760 2.188.534.317Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI188.250.763 110.155.415Dönem Karı (Zararı)163.229.279 120.043.172Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler58.276.222 100.135.961Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18.486.654 21.421.474Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.709.949 4.865.742Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.322.946 12.882.092Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.720.420 7.383.725Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler797.503 -13.709.151Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3.829.518 47.305.632Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler56.721.646 48.030.865Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-798.608 -9.097.806Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-23.007.727 -763.924Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-5.744.138 -14.373.771Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler883.951 -3.808.917İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler83.538.933 -113.934.950Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler130.361.245 25.042.614Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.193.678 -7.018.998Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler29.806.891 -3.260.909Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.034.723 107.516.638Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-13.272.251 -8.857.712Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-58.809.744 -78.334.083Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9.188.930 -1.872.815Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-43.006.010 -197.445.023Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.114.191 25.664.548Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26.587.508 38.231.769İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.409.218 -13.600.979Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları305.044.434 106.244.183Alınan Faiz10.117.981 13.975.778İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları-113.392.515 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.254.430 -1.632.262Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-318.886 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.945.821 -8.432.284YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-126.890.316 11.974.925Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri522.939.000 67.970.937Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-663.317.434 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.353.298 15.530.170Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.190.759 -71.127.358Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri39.069.945 4.242.334Alınan Temettüler-9.744.366 -4.641.158FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.776.500 -184.392.284Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri96.385.292 28.366.813Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-118.223.830 -97.281.974Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.470.644 0Ödenen Temettüler-30.919 -85.965.075Ödenen Faiz-9.436.399 -29.512.048YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.583.947 -62.261.944Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi17.816.323 18.426.656NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)42.400.270 -43.835.288DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 346.458.320 438.116.759DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 388.858.590 394.281.471Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 388.858.590 346.458.320Finansal Yatırımlar6 130.781.555 563.931.037Ticari Alacaklar187.049.207 317.315.041İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,27 1.808.537 30.874.009İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 185.240.670 286.441.032Diğer Alacaklar3.119.236 9.710.215İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 501.909 8.978.388İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.617.327 731.827Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar13.085.542 42.892.433Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları11 6.662.207 36.303.100Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları11 6.423.335 6.589.333Stoklar9 111.659.977 106.625.254Peşin Ödenmiş Giderler10 44.038.810 33.225.260Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9.149.444 6.531.463Diğer Dönen Varlıklar19.515.212 15.820.338ARA TOPLAM907.257.573 1.442.509.361Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar16 34.968.345 48.215.662TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR942.225.918 1.490.725.023DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 588.911.439 560.803Ticari Alacaklar34.687 29.928İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 34.687 29.928Diğer Alacaklar55.950.462 52.553.161İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 40.322.488 38.741.910İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.627.974 13.811.251Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 713.545.393 603.831.954Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 425.042.881 423.399.640Maddi Duran Varlıklar17 353.278.184 351.631.868Kullanım Hakkı Varlıkları19 84.561.416 85.794.353Maddi Olmayan Duran Varlıklar82.168.772 83.067.765Şerefiye3.130.507 3.130.507Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 79.038.265 79.937.258Peşin Ödenmiş Giderler10 2.687.413 228.712Ertelenmiş Vergi Varlığı25 16.067.977 35.188.222Diğer Duran Varlıklar73.667.037 69.603.864TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.395.915.661 1.705.890.270TOPLAM VARLIKLAR3.338.141.579 3.196.615.293KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 53.994.150 45.429.755Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 94.115.802 102.895.613Diğer Finansal Yükümlülükler7 13.630.318 12.881.439Ticari Borçlar242.909.663 300.731.649İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,27 5.585.362 33.256.191İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 237.324.301 267.475.458Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18.015.284 8.826.354Diğer Borçlar19.172.456 19.996.864İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 10.762 8.402.764İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar19.161.694 11.594.100Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler79.663.707 121.312.886Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 74.248.000 115.693.927Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 5.415.707 5.618.959Türev Araçlar12 1.956.666 1.159.163Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 72.274.799 45.687.291Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.972.209 2.166.856Kısa Vadeli Karşılıklar6.239.733 6.294.028Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 6.239.733 6.294.028Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.027 950ARA TOPLAM603.950.814 667.382.848TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER603.950.814 667.382.848UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 192.678.516 195.500.769Diğer Finansal Yükümlülükler7 20.044.585 18.943.293Diğer Borçlar87.804.205 83.865.606İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar87.804.205 83.865.606Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9.649.301 11.006.132Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 9.649.301 11.006.132Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler14 34.139.075 43.185.159Uzun Vadeli Karşılıklar23.404.213 22.535.228Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 23.404.213 22.535.228Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 177.936.553 149.180.700TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER545.656.448 524.216.887TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.149.607.262 1.191.599.735ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.636.624.557 1.506.222.816Ödenmiş Sermaye23 435.000.000 435.000.000Geri Alınmış Paylar (-)23 -12.184.363 -12.184.363Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)23 -1.535.883 -1.535.883Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.273.764 -9.253.948Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.273.764 -9.253.948Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.273.764 -9.253.948Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)105.623.858 83.927.922Yabancı Para Çevrim Farkları105.596.457 83.937.633Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)27.401 -9.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)27.401 -9.711Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18.473.868 18.473.868Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 991.795.220 606.998.275Net Dönem Karı veya Zararı110.725.621 384.796.945Kontrol Gücü Olmayan Paylar23 551.909.760 498.792.742TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.188.534.317 2.005.015.558TOPLAM KAYNAKLAR3.338.141.579 3.196.615.293Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 491.581.669 782.868.086 260.422.949 418.030.368Satışların Maliyeti24 -308.936.528 -584.548.106 -150.001.926 -293.261.852TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)182.645.141 198.319.980 110.421.023 124.768.516BRÜT KAR (ZARAR)182.645.141 198.319.980 110.421.023 124.768.516Genel Yönetim Giderleri-52.475.433 -57.865.925 -22.941.187 -36.006.906Pazarlama Giderleri-3.714.520 -6.951.980 -1.890.441 -4.399.960Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler168.185.504 168.978.413 70.721.100 79.099.098Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-65.859.586 -68.907.768 -32.257.399 -32.234.691ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)228.781.106 233.572.720 124.053.096 131.226.057Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31.240.355 25.963.834 7.516.566 15.496.321Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.689.883 -1.728.333 2.139.769 -1.088.630Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar14 -3.829.518 -47.305.632 20.164.196 72.116.601FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)254.502.060 210.502.589 153.873.627 217.750.349Finansman Giderleri-34.551.135 -42.428.552 -11.402.518 -14.035.838SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)219.950.925 168.074.037 142.471.109 203.714.511Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 -56.721.646 -48.030.865 -29.342.049 -24.727.375Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -8.751.174 -13.116.120 -1.724.251 -4.840.722Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -47.970.472 -34.914.745 -27.617.798 -19.886.653SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)163.229.279 120.043.172 113.129.060 178.987.136DÖNEM KARI (ZARARI)163.229.279 120.043.172 113.129.060 178.987.136Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23 52.503.658 34.236.317 19.905.460 11.702.987Ana Ortaklık Payları26 110.725.621 85.806.855 93.223.600 167.284.149Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,25500000 0,19700000 0,21400000 0,38500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.019.502 -1.330.579 -2.910.599 -1.589.052Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.681.694 -393.443 -3.324.231 -814.463Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-843.935 -1.221.833 -337.419 -1.129.902Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler506.127 284.697 751.051 355.313Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri506.127 284.697 751.051 355.313Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar22.339.901 18.976.832 30.391.128 6.577.979Yabancı Para Çevrim Farkları17.816.323 18.426.656 25.861.162 6.384.747Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37.079 -27.808 166.851 -9.268Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar4.486.499 577.984 4.363.115 202.500DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.320.399 17.646.253 27.480.529 4.988.927TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)183.549.678 137.689.425 140.609.589 183.976.063Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar53.147.937 40.073.504 24.856.350 13.325.745Ana Ortaklık Payları130.401.741 97.615.921 115.753.239 170.650.318http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869544BIST