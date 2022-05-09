***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 435.000.000 -11.261.247 -1.535.883 -13.625.541 115.513.175 254.710 20.284.263 955.721.098 801.953.738 2.302.304.313 583.502.360 2.885.806.673Transferler801.953.738 -801.953.738 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-784.265 26.145.170 -199.479 43.055.560 68.216.986 55.937.071 124.154.057Dönem Karı (Zararı)43.055.560 43.055.560 51.353.662 94.409.222Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-784.265 26.145.170 -199.479 25.161.426 4.583.409 29.744.835Kar Payları-1.168 -1.168Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-24.525 -24.525Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış180.665 180.665 8.460 189.125Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler15.000 15.000Dönem Sonu Bakiyeler23 435.000.000 -11.261.247 -1.535.883 -14.409.806 141.658.345 55.231 20.284.263 1.757.855.501 43.055.560 2.370.701.964 639.437.198 3.010.139.162Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 435.000.000 -10.118.710 -1.535.883 -18.610.769 329.464.846 96.983 28.624.441 1.653.763.928 1.274.416.737 3.691.101.573 867.439.308 4.558.540.881Transferler1.274.416.737 -1.274.416.737 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.195.426 -16.338.866 4.639 1.031.090.040 1.012.560.387 39.219.072 1.051.779.459Dönem Karı (Zararı)1.031.090.040 1.031.090.040 39.081.775 1.070.171.815Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.195.426 -16.338.866 4.639 -18.529.653 137.297 -18.392.356Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-26.208.283 -16.825.562 -43.033.845 43.033.845 0Kar Payları956 956Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler227.500 227.500Dönem Sonu Bakiyeler23 435.000.000 -10.118.710 -1.535.883 -20.806.195 286.917.697 101.622 28.624.441 2.911.355.103 1.031.090.040 4.660.628.115 949.920.681 5.610.548.796Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-305.700.099 330.158.854Dönem Karı (Zararı)1.070.171.815 94.409.222Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-867.789.435 37.948.332Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16.283.558 10.948.628Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.581.817 1.914.930Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-7.084.771 1.864.153Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-64.977.734 -26.868.284Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6.856.744 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-806.728.894 35.688.919Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-12.765.504 25.946.101Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-584.512 -6.881.747Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-206.091 1.125.705Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-8.729.302 -5.827.450Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-434.746 37.377İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-403.509.461 197.162.703Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-373.987.556 -505.435Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.902.238 -4.149.011Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 -24.906.198Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-215.913.484 -25.090.803Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-51.673.253 -43.843.149Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler325.139.498 11.669.446Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.668.278 3.532.250Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-104.369.943 -36.630.308Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.773.410 38.151.776Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)175.761.974 296.398.513İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-160.006.147 -17.464.378Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-201.127.081 329.520.257Alınan Faiz10.580.169 6.022.512İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları-49.158.792 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.908.758 -1.570.217Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-42.571 -283.720Vergi İadeleri (Ödemeleri)-64.043.066 -3.529.978YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-167.056.977 35.195.187Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 692.846.858Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-94.294.604 -648.157.923Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri963.793 7.327.717Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-76.352.129 -22.567.336Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.500.000 5.975.027Alınan Temettüler125.963 -229.156FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI327.937.747 -48.748.513Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri395.869.475 1.327.865Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-58.518.391 -37.161.909Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.529.897 -3.607.614Ödenen Temettüler956 -1.168Ödenen Faiz-4.884.396 -9.305.687YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-144.819.329 316.605.528Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi16.259.849 6.553.066NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-128.559.480 323.158.594DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 840.258.586 375.385.673DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 711.699.106 698.544.267Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 711.699.106 840.258.586Finansal Yatırımlar6 597.688.075 484.857.230Ticari Alacaklar909.424.040 534.876.660İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,27 234.109.634 115.281.340İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 675.314.406 419.595.320Diğer Alacaklar5.627.612 4.004.085İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 1.379.029 783.625İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.248.583 3.220.460Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar4.845.530 4.845.530Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları11 4.845.530 4.845.530Türev Araçlar12 621.119 0Stoklar9 494.635.988 278.722.504Peşin Ödenmiş Giderler10 228.379.329 175.748.641Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7.382.673 33.316.523Diğer Dönen Varlıklar104.384.836 60.580.561ARA TOPLAM3.064.688.308 2.417.210.320Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar16 15.281.444 16.743.478TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.079.969.752 2.433.953.798DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 243.407.763 187.159.421Ticari Alacaklar73.285 67.890İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 73.285 67.890Diğer Alacaklar55.134.539 51.855.828İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 54.780.077 51.469.250İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar354.462 386.578Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 3.426.763.453 2.471.340.177Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 727.346.258 726.984.671Maddi Duran Varlıklar17 935.426.564 891.917.807Kullanım Hakkı Varlıkları19 64.225.305 65.184.183Maddi Olmayan Duran Varlıklar101.345.507 85.542.837Şerefiye3.130.507 3.130.507Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 98.215.000 82.412.330Peşin Ödenmiş Giderler10 4.315.905 5.273.340Ertelenmiş Vergi Varlığı25 141.600.096 126.476.548Diğer Duran Varlıklar93.005.753 86.064.262TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.792.644.428 4.697.866.964TOPLAM VARLIKLAR8.872.614.180 7.131.820.762KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 471.749.617 103.783.229Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 56.541.607 61.095.749Diğer Finansal Yükümlülükler7 10.913.892 10.611.447Ticari Borçlar710.169.211 384.896.328İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,27 227.001.493 88.000.785İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 483.167.718 296.895.543Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23.067.852 19.399.574Diğer Borçlar64.070.947 77.265.712İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar64.070.947 77.265.712Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler730.034.578 833.089.537Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 722.341.871 826.743.462Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 7.692.707 6.346.075Türev Araçlar12 30.064.521 22.586.658Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 716.942.769 518.323.970Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü6.360.134 69.614.189Kısa Vadeli Karşılıklar26.896.016 25.681.016Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 26.896.016 25.681.016Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.286 1.854ARA TOPLAM2.846.820.430 2.126.349.263TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.846.820.430 2.126.349.263UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 23.390.516 52.041.941Diğer Borçlar189.216.444 173.248.269İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar189.216.444 173.248.269Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler3.329.962 4.644.946Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 3.329.962 4.644.946Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler14 39.808.948 38.578.215Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 0 22.856.825Uzun Vadeli Karşılıklar39.835.782 33.240.730Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 39.835.782 33.240.730Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 119.663.302 122.319.692TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER415.244.954 446.930.618TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.262.065.384 2.573.279.881ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.660.628.115 3.691.101.573Ödenmiş Sermaye23 435.000.000 435.000.000Geri Alınmış Paylar (-)23 -10.118.710 -10.118.710Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)23 -1.535.883 -1.535.883Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-20.806.195 -18.610.769Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.806.195 -18.610.769Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.806.195 -18.610.769Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)287.019.319 329.561.829Yabancı Para Çevrim Farkları286.917.697 329.464.846Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)101.622 96.983Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)101.622 96.983Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28.624.441 28.624.441Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 2.911.355.103 1.653.763.928Net Dönem Karı veya Zararı1.031.090.040 1.274.416.737Kontrol Gücü Olmayan Paylar23 949.920.681 867.439.308TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.610.548.796 4.558.540.881TOPLAM KAYNAKLAR8.872.614.180 7.131.820.762Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 980.001.565 241.148.581Satışların Maliyeti24 -737.222.842 -191.370.304TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)242.778.723 49.778.277BRÜT KAR (ZARAR)242.778.723 49.778.277Genel Yönetim Giderleri-46.975.165 -27.038.042Pazarlama Giderleri-2.994.897 -1.262.343Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler224.515.556 174.622.764Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-161.895.599 -41.399.778ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)255.428.618 154.700.878Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11.079.562 11.770.754Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-160.260 -187.261Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar14 806.728.894 -35.688.919FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.073.076.814 130.595.452Finansman Gelirleri621.119 0Finansman Giderleri-16.291.622 -10.240.129SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.057.406.311 120.355.323Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 12.765.504 -25.946.101Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -789.011 -4.019.710Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 13.554.515 -21.926.391SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.070.171.815 94.409.222DÖNEM KARI (ZARARI)1.070.171.815 94.409.222Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23 39.081.775 51.353.662Ana Ortaklık Payları26 1.031.090.040 43.055.560Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 2,37000000 0,09900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.190.190 -783.323Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)817.524 188.250Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-3.557.730 -1.159.051Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler550.016 187.478Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri550.016 187.478Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-16.202.166 30.528.158Yabancı Para Çevrim Farkları16.259.849 6.553.066Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.643 -199.297Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-32.466.658 24.174.389DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-18.392.356 29.744.835TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.051.779.459 124.154.057Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar39.219.072 55.937.071Ana Ortaklık Payları1.012.560.387 68.216.986http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028066BIST