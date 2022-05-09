***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
09.05.2022 20:15
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23 435.000.000 -11.261.247 -1.535.883 -13.625.541 115.513.175 254.710 20.284.263 955.721.098 801.953.738 2.302.304.313 583.502.360 2.885.806.673
Transferler
801.953.738 -801.953.738 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-784.265 26.145.170 -199.479 43.055.560 68.216.986 55.937.071 124.154.057
Dönem Karı (Zararı)
43.055.560 43.055.560 51.353.662 94.409.222
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-784.265 26.145.170 -199.479 25.161.426 4.583.409 29.744.835
Kar Payları
-1.168 -1.168
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-24.525 -24.525
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
180.665 180.665 8.460 189.125
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
15.000 15.000
Dönem Sonu Bakiyeler
23 435.000.000 -11.261.247 -1.535.883 -14.409.806 141.658.345 55.231 20.284.263 1.757.855.501 43.055.560 2.370.701.964 639.437.198 3.010.139.162
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23 435.000.000 -10.118.710 -1.535.883 -18.610.769 329.464.846 96.983 28.624.441 1.653.763.928 1.274.416.737 3.691.101.573 867.439.308 4.558.540.881
Transferler
1.274.416.737 -1.274.416.737 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.195.426 -16.338.866 4.639 1.031.090.040 1.012.560.387 39.219.072 1.051.779.459
Dönem Karı (Zararı)
1.031.090.040 1.031.090.040 39.081.775 1.070.171.815
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.195.426 -16.338.866 4.639 -18.529.653 137.297 -18.392.356
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-26.208.283 -16.825.562 -43.033.845 43.033.845 0
Kar Payları
956 956
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
227.500 227.500
Dönem Sonu Bakiyeler
23 435.000.000 -10.118.710 -1.535.883 -20.806.195 286.917.697 101.622 28.624.441 2.911.355.103 1.031.090.040 4.660.628.115 949.920.681 5.610.548.796
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-305.700.099 330.158.854
Dönem Karı (Zararı)
1.070.171.815 94.409.222
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-867.789.435 37.948.332
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.283.558 10.948.628
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.581.817 1.914.930
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.084.771 1.864.153
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-64.977.734 -26.868.284
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.856.744 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-806.728.894 35.688.919
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-12.765.504 25.946.101
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-584.512 -6.881.747
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-206.091 1.125.705
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-8.729.302 -5.827.450
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-434.746 37.377
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-403.509.461 197.162.703
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-373.987.556 -505.435
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.902.238 -4.149.011
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 -24.906.198
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-215.913.484 -25.090.803
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-51.673.253 -43.843.149
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
325.139.498 11.669.446
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.668.278 3.532.250
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-104.369.943 -36.630.308
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.773.410 38.151.776
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
175.761.974 296.398.513
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-160.006.147 -17.464.378
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-201.127.081 329.520.257
Alınan Faiz
10.580.169 6.022.512
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-49.158.792 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.908.758 -1.570.217
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-42.571 -283.720
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-64.043.066 -3.529.978
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-167.056.977 35.195.187
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 692.846.858
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-94.294.604 -648.157.923
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
963.793 7.327.717
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-76.352.129 -22.567.336
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.500.000 5.975.027
Alınan Temettüler
125.963 -229.156
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
327.937.747 -48.748.513
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
395.869.475 1.327.865
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-58.518.391 -37.161.909
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.529.897 -3.607.614
Ödenen Temettüler
956 -1.168
Ödenen Faiz
-4.884.396 -9.305.687
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-144.819.329 316.605.528
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16.259.849 6.553.066
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-128.559.480 323.158.594
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 840.258.586 375.385.673
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 711.699.106 698.544.267
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 711.699.106 840.258.586
Finansal Yatırımlar
6 597.688.075 484.857.230
Ticari Alacaklar
909.424.040 534.876.660
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,27 234.109.634 115.281.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 675.314.406 419.595.320
Diğer Alacaklar
5.627.612 4.004.085
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 1.379.029 783.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.248.583 3.220.460
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
4.845.530 4.845.530
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
11 4.845.530 4.845.530
Türev Araçlar
12 621.119 0
Stoklar
9 494.635.988 278.722.504
Peşin Ödenmiş Giderler
10 228.379.329 175.748.641
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.382.673 33.316.523
Diğer Dönen Varlıklar
104.384.836 60.580.561
ARA TOPLAM
3.064.688.308 2.417.210.320
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
16 15.281.444 16.743.478
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.079.969.752 2.433.953.798
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 243.407.763 187.159.421
Ticari Alacaklar
73.285 67.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 73.285 67.890
Diğer Alacaklar
55.134.539 51.855.828
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 54.780.077 51.469.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
354.462 386.578
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 3.426.763.453 2.471.340.177
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 727.346.258 726.984.671
Maddi Duran Varlıklar
17 935.426.564 891.917.807
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 64.225.305 65.184.183
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
101.345.507 85.542.837
Şerefiye
3.130.507 3.130.507
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 98.215.000 82.412.330
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.315.905 5.273.340
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 141.600.096 126.476.548
Diğer Duran Varlıklar
93.005.753 86.064.262
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.792.644.428 4.697.866.964
TOPLAM VARLIKLAR
8.872.614.180 7.131.820.762
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 471.749.617 103.783.229
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 56.541.607 61.095.749
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 10.913.892 10.611.447
Ticari Borçlar
710.169.211 384.896.328
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,27 227.001.493 88.000.785
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 483.167.718 296.895.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23.067.852 19.399.574
Diğer Borçlar
64.070.947 77.265.712
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
64.070.947 77.265.712
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
730.034.578 833.089.537
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 722.341.871 826.743.462
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 7.692.707 6.346.075
Türev Araçlar
12 30.064.521 22.586.658
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 716.942.769 518.323.970
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.360.134 69.614.189
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.896.016 25.681.016
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 26.896.016 25.681.016
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.286 1.854
ARA TOPLAM
2.846.820.430 2.126.349.263
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.846.820.430 2.126.349.263
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 23.390.516 52.041.941
Diğer Borçlar
189.216.444 173.248.269
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
189.216.444 173.248.269
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
3.329.962 4.644.946
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 3.329.962 4.644.946
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
14 39.808.948 38.578.215
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 0 22.856.825
Uzun Vadeli Karşılıklar
39.835.782 33.240.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 39.835.782 33.240.730
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 119.663.302 122.319.692
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
415.244.954 446.930.618
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.262.065.384 2.573.279.881
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.660.628.115 3.691.101.573
Ödenmiş Sermaye
23 435.000.000 435.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -10.118.710 -10.118.710
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
23 -1.535.883 -1.535.883
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.806.195 -18.610.769
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.806.195 -18.610.769
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.806.195 -18.610.769
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
287.019.319 329.561.829
Yabancı Para Çevrim Farkları
286.917.697 329.464.846
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
101.622 96.983
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
101.622 96.983
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28.624.441 28.624.441
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 2.911.355.103 1.653.763.928
Net Dönem Karı veya Zararı
1.031.090.040 1.274.416.737
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 949.920.681 867.439.308
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.610.548.796 4.558.540.881
TOPLAM KAYNAKLAR
8.872.614.180 7.131.820.762
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24 980.001.565 241.148.581
Satışların Maliyeti
24 -737.222.842 -191.370.304
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
242.778.723 49.778.277
BRÜT KAR (ZARAR)
242.778.723 49.778.277
Genel Yönetim Giderleri
-46.975.165 -27.038.042
Pazarlama Giderleri
-2.994.897 -1.262.343
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
224.515.556 174.622.764
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-161.895.599 -41.399.778
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
255.428.618 154.700.878
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11.079.562 11.770.754
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-160.260 -187.261
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 806.728.894 -35.688.919
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.073.076.814 130.595.452
Finansman Gelirleri
621.119 0
Finansman Giderleri
-16.291.622 -10.240.129
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.057.406.311 120.355.323
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 12.765.504 -25.946.101
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -789.011 -4.019.710
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 13.554.515 -21.926.391
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.070.171.815 94.409.222
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.070.171.815 94.409.222
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 39.081.775 51.353.662
Ana Ortaklık Payları
26 1.031.090.040 43.055.560
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 2,37000000 0,09900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.190.190 -783.323
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
817.524 188.250
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-3.557.730 -1.159.051
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
550.016 187.478
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
550.016 187.478
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-16.202.166 30.528.158
Yabancı Para Çevrim Farkları
16.259.849 6.553.066
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.643 -199.297
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-32.466.658 24.174.389
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.392.356 29.744.835
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.051.779.459 124.154.057
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39.219.072 55.937.071
Ana Ortaklık Payları
1.012.560.387 68.216.986
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028066
BIST