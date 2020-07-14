***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Nakit Kar Payı Ödeme TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 12.06.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.07.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ALARK, TRAALARK91Q0 Peşin 0,0790000 7,9 15 0,0671500 6,715Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 23.10.2020 23.10.2020 27.10.2020 26.10.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ALARK, TRAALARK91Q0 0 0Ek AçıklamalarAlarko Holding A.Ş. nin 14.07.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında· Şirketimizin 2019 yılına ait konsolide finansal tablolarında yer alan 507.722.526,-TL dönem kârından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 52.012.262,-TL vergi karşılığı, 70.913.319,-TL kontrol gücü olmayan paylar ve 1.810.395,-TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 382.986.550,- TL net dağıtılabilir dönem kârına 5.602,-TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 382.992.152,-TL'nin %8,97'sine tekabül eden 34.365.000,-TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,· Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,· Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,· Kâr payı dağıtımına 23.10.2020 tarihinde başlanmasına,oyçokluğu ile karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 ALARK-2019 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUALARKO HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 435.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 18.473.868,25Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 507.722.526 42.659.807,744. Vergiler ( - ) 52.012.262 6.451.906,555. Net Dönem Kârı 384.796.945 36.207.901,196. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.810.395 1.810.395,068. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 382.986.550 34.397.506,13Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 382.986.550 34.397.506,139. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 5.602 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 382.992.152 34.397.506,1311. Ortaklara Birinci Kâr Payı 19.149.608 21.750.000* Nakit 19.149.608 21.750.000* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 15.215.392 12.615.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 348.621.550 32.506,1320. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 29.210.250 0 7,63 0,06715 6,715TOPLAM 29.210.250 0 7,63 0,06715 6,715Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıOrtaklığın net dönem karı 455.710.264 TL olup, bu tutara dahil olan 70.913.319 TL kontrol gücü olmayan paylara ait dönem karı dikkate alındığında, 384.796.945 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859879BIST