***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
07.07.2022 12:46
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
07/07/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
07/07/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
01/10/2021
Açıklama
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ilmsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme sözleşmesi imzalanmış olup, sözleşme bir yıl sürelidir.
Kamuoyuna duyurulur.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042937
BIST
12:452.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,78
|Açılış
|: 2.412
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|Önceki Kapanış
|: 2.408
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2.424
En Düşük
2.404
12:4517,2955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
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|Açılış
|: 17,3650
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|Önceki Kapanış
|: 17,3180
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17,3080
En Düşük
17,1857
12:4517,7183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1703
|Açılış
|: 17,7200
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|Önceki Kapanış
|: 17,6200
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17,7183
En Düşük
17,5271
12:45970,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,50
|Açılış
|: 970,21
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|Önceki Kapanış
|: 962,71
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970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler12:45
|IZFAS
|2,47
|2.955.306
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|3.315.756
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.732.082
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|FONET
|13,82
|15.903.712
|% 9,08
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|ULUSE
|177,30
|8.972.072
|% -4,83
|
|KZBGY
|85,15
|1.733.348
|% -4,33
|
|EUKYO
|3,24
|159.927
|% -2,99
|
|OYLUM
|2,68
|6.561.799
|% -2,90
|
|THYAO
|48,44
|1.281.826.386
|% 0,04
|
|EREGL
|26,10
|632.861.035
|% -2,10
|
|SISE
|21,42
|630.650.820
|% 0,28
|
|SASA
|41,18
|479.547.711
|% 2,18
|
|TUPRS
|238,90
|460.171.122
|% -2,41
|
|YKBNK
|4,25
|261.040.687
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,76
|161.479.364
|% 0,00
|
|ODAS
|2,79
|112.869.840
|% 0,72
|
|TSKB
|2,04
|82.192.025
|% 0,99
|
|AKBNK
|8,02
|316.417.736
|% 1,39
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2884
|17,2955
|% 0,46
|
|Euro
|17,6868
|17,7183
|% 0,97
|
|Sterlin
|20,6724
|20,7761
|% 1,03
|
|Frank
|17,7197
|17,8265
|% 0,33
|
|Riyal
|4,5934
|4,6164
|% 0,47
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|5,82
|
|Altın Gr.
|970
|970
|7,65
|
|Cumhuriyet
|6.517
|6.615
|-21,00
|
|Tam
|6.519
|6.610
|2,00
|
|Yarım
|3.191
|3.232
|1,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.615
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,42
|19,46
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,15
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|B. Petrol
|102
|102
|0,86
|