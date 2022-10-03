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***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

03.10.2022 12:18
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2021 - 07.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
07/07/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
07/07/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
01/10/2022
Açıklama

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.("KOBİRATE") tarafından yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmasının sonucunda Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 01.10.2022 tarihi itibarıyla aşağıdaki şekilde teyit edilmiştir.
Alarko Holding A.Ş. Kurumsal Derecelendirme Notu 92,20 (On üzerinden 9,22) olarak belirlenmiştir.
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin KOBİRATE'in hazırlamış olduğu rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Ayrıca bu rapor Şirketimizin https://www.alarko.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/genel-bakis internet sitesinde yayınlanacaktır.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzun alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
93,01 95,5 88,62 90,78 92,2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066714


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