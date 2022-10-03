***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.10.2021 - 07.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıKOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi07/07/2022Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi07/07/2023Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi01/10/2022AçıklamaKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.("KOBİRATE") tarafından yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmasının sonucunda Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 01.10.2022 tarihi itibarıyla aşağıdaki şekilde teyit edilmiştir.Alarko Holding A.Ş. Kurumsal Derecelendirme Notu 92,20 (On üzerinden 9,22) olarak belirlenmiştir.Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin KOBİRATE'in hazırlamış olduğu rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır.Ayrıca bu rapor Şirketimizin https://www.alarko.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/genel-bakis internet sitesinde yayınlanacaktır.Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzun alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.Kamuoyuna duyurulur.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not93,01 95,5 88,62 90,78 92,2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066714BIST