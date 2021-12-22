***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİshak Alaton Holding A.Ş., Leyla Alaton ve Vedat Aksel Alaton arasında imzalanan bir hisse devir sözleşmesi ile Şirketimizin Leyla Alaton ve Vedat Aksel Alaton'a ait paylarının İshak Alaton Holding A.Ş.'ye devredildiğine ilişkin Beşiktaş 6. Noterliği yazısı, 22.12.2021 tarihinde şirketimize ulaşmıştır.Konuya ilişkin değerlendirmelerimiz devam etmekte olup gelişmeler konusunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985531BIST