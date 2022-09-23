***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş., Kazakistan Cumhuriyeti'nde henüz yapımı devam eden Büyük Almaata Çevre Yolu Projesi'nin inşaat işleri tamamlandıktan sonra başlanacak otoyol bakım ve işletme faaliyetleri için yeni kurulan 23.000.000 KZT (yaklaşık 48.500 USD) sermayeli Barr Operation and Maintenance Limited Liability Partnership şirketine %25 oranında 5.750.000 KZT sermaye ile iştirak etmiştir. Bahse konu şirket Kazakistan Ticaret Siciline 23.09.2022 tarihinde tescil olmuştur.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065038BIST