***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2023 20:50
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Alen Alarko Enerji Ticaret A.Ş., 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, 4 ayrı lokasyonda Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için toplamda 500 MW kurulu gücünde kapasiteye sahip olacak şekilde güneş ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri ve bu tesisler kapsamında 500 MWsaat kapasiteli elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na önlisans başvurusunda bulunmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159277
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|SODSN
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|IHAAS
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|ISCTR
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|AKBNK
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|ZOREN
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|646.105.172
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|EKGYO
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|Satış
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|Sterlin
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|Gümüş.Ons
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