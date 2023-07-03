***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.07.2023 23:06
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grubumuzun global ve ulusal gübre piyasasında stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir tarıma katkı sağlamak adına Bağlı Ortaklığımız Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu tarafından yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak organik ve organomineral gübre üretim tesislerinin kurulması, işletilmesi, gübre üretimi, tedariği ve pazarlaması amaçlarıyla gübre sektöründe faaliyet göstermek üzere 400.000.000,00 TL (dörtyüzmilyon Türk Lirası) sermayeli bir anonim şirket kurulmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164950
BIST
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18:056.015
En Düşük
|Değişim
|: 4,45%
|| 256,18
|Açılış
|: 5.867
|
|Önceki Kapanış
|: 5.759
|
5.867
En Yüksek
6.018
18:0525,9290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0344
|Açılış
|: 26,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
25,9409
En Düşük
25,9141
18:0528,2935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0158
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3500
|
28,3402
En Düşük
28,2361
18:051.602,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,19
|Açılış
|: 1.602,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.597,99
|
1.613,34
En Düşük
1.573,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|14,85
|100.907.933
|% 10,00
|
|FORTE
|31,02
|254.822.246
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.510,60
|406.048.373
|% 10,00
|
|ARASE
|48,08
|80.712.953
|% 10,00
|
|DERIM
|13,75
|46.458.001
|% 10,00
|
|UZERB
|243,20
|4.831.551
|% -9,93
|
|INGRM
|570,30
|20.936.351
|% -8,03
|
|BURVA
|62,10
|37.345.966
|% -6,12
|
|SAYAS
|28,50
|171.415.831
|% -4,17
|
|BURCE
|158,40
|41.757.051
|% -3,88
|
|THYAO
|210,50
|12.733.549.548
|% 8,67
|
|ASTOR
|68,60
|5.849.697.357
|% 3,24
|
|KOZAL
|27,12
|5.185.307.304
|% 9,35
|
|TUPRS
|85,00
|4.259.854.140
|% 7,19
|
|EREGL
|38,70
|4.195.610.707
|% 5,39
|
|YKBNK
|13,21
|4.076.264.843
|% 1,77
|
|EKGYO
|7,69
|1.776.515.693
|% 3,92
|
|ZOREN
|3,56
|751.585.479
|% 2,89
|
|ISCTR
|14,25
|2.818.180.730
|% 1,35
|
|KOZAL
|27,12
|5.185.307.304
|% 9,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9113
|25,9171
|% 0,11
|
|Euro
|28,2089
|28,3633
|% 0,82
|
|Sterlin
|32,8211
|32,9857
|% 0,17
|
|Frank
|28,8254
|28,9990
|% 0,08
|
|Riyal
|6,8956
|6,9302
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|1,87
|
|Altın Gr.
|1.601
|1.602
|3,59
|
|Cumhuriyet
|10.716
|10.878
|29,00
|
|Tam
|10.655
|10.943
|29,86
|
|Yarım
|5.142
|5.310
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.579
|2.655
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,91
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,07
|19,10
|0,13
|
|B. Petrol
|74,93
|74,93
|-0,48
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KOZAA
Yüzde 8.41 oranında artışla 56.05 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 880, 770 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 279, 25 artarak (% 4.37 ) 6, 675
-
17:58XU100
Endeks 6, 006 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 28 üstünde . İşlem hacmi 97, 920.00 milyon TL de
-
17:58EGSER
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 892, 411 adet işlem
-
17:56SUNTK
Yüzde 8.45 oranında artışla 49.52 lira fiyatla işlem gören hissede 560, 272 adet işlem