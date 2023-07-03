***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrubumuzun global ve ulusal gübre piyasasında stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir tarıma katkı sağlamak adına Bağlı Ortaklığımız Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu tarafından yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak organik ve organomineral gübre üretim tesislerinin kurulması, işletilmesi, gübre üretimi, tedariği ve pazarlaması amaçlarıyla gübre sektöründe faaliyet göstermek üzere 400.000.000,00 TL (dörtyüzmilyon Türk Lirası) sermayeli bir anonim şirket kurulmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164950BIST