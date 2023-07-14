***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Halil Pekdemir Çiftliği Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi arasındaHalil Pekdemir Çiftliği Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin kısmi bölünmesi suretiyle yaklaşık 120.000 m² yüzölçümlü sera da dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 310.000 m² taşınmazı mülkiyetinde bulunduran yeni bir şirket kurulması, kurulacak yeni şirkete Denizli ili Sarayköy ilçesindeki 8253,75 hektar alana ilişkin olarak 15/09/2041 tarihine kadar geçerli olan jeotermal kaynak işletme ruhsatı kapsamında bulunan iki adet jeotermal sıcak su kuyusu için kullanım hakkı verilmesi ve akabinde kurulacak yeni şirketin hisselerinin Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesi amacıyla 14/07/2023 tarihinde bir ön protokol imzalanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172474BIST