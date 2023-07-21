***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Alarko Konut Projeleri Geliştirme A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orhanlı Mahallesi, 7375 Ada 1 parselde kayıtlı arsamızda yapılan imar uygulamaları neticesinde söz konusu arsaya ilişkin Lojistik Depo Projemiz Tuzla Belediye Başkanlığı tarafından onaylanmış olup 21.07.2023 tarih ve 817/23 sayılı 93.139,11 m² toplam inşaat alanını (lojistik depo) ihtiva eden inşaat ruhsatı ve 21.07.2023 tarih ve 818/23 sayılı 6.030,35 m² toplam inşaat alanını (bina dışı yapı / istinat duvarları) ihtiva eden inşaat ruhsatı olmak üzere 2 ayrı İnşaat Ruhsatı alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174360BIST