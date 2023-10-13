***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından Hisselerinin tamamına sahip olduğumuz Bağlı Ortaklığımız Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Alarko Tarım") 120.000.000,00 TL olan esas sermayesinin 220.000.000,00 TL'lik kısmının Şirketimizin Alarko Tarım'dan olan nakit alacağından, 350.000.000,00 TL'lik kısmının Şirketimizin Alarko Tarım'a tahsis ettiği nakdi sermaye avansından ve 160.000.000,00 TL'lik kısmının nakden karşılanmak üzere, 730.000.000,00 TL artırılarak, 850.000.000,00 TL'ye tezyidi nedeniyle, nakden arttırılan kısma 160.000.000,00 TL ile iştirak etmeye,karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206278BIST