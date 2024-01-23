***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafındanKurumsal Yönetim Komitesinin raporla kurulumuza sunduğu öneri üzerine İzzet Cemal KİŞMİR, Lale ERGİN ve Nihal Mashaki SEÇKİN'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları olarak belirlenmesine ve adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca da onaylanmasına,Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının 1 (bir) yıl süreyle sınırlı olmak üzere seçilmeleri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak SPK'dan görüş alınması için başvuruda bulunulmasına,SPK'nın olumsuz görüş bildirmemesi halinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları'nın 1 (bir) yıl süreyle seçilmeleri hususunun Genel Kurul'a sunulmasına,karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242367BIST