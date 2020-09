***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ISITMA, HAVALANDIRMA, KLİMA POMPA ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ İLE SATIŞ VE SONRASI HİZMETLER 10.800.000,00 4.539.130,25 TRY 42,03 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %43,19)ALSİM ALARKO SANAYİ TESİSLERİ VE TİCARET A.Ş. İNŞAAT TAAHHÜT VE TURİZM 414.484.276,31 414.103.953,25 TRY 99,91 BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %99,91)ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 64.400.000,0 10.570.842,51 TRY 16,41 BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %51,20)AL-RİVA PROJESİ ARAZİ DEĞERLENDİRME, KONUT İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. GAYRİMENKUL ALIM SATIMI, MEVZUU İLE İLGİLİ MALZEME İTHAL VE İMALİ TOPTAN PERAKENDE SATIŞI 6.839.063,84 789.952,00 TRY 11,55 İŞTİRAK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %12,13)AL-RİVA ARAZİ DEĞERLENDİRME KONUT İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. ARSA VE ARAZİLER ÜZERİNDE KONUT, REKREASYON ALANLARI VE TİCARET MERK.İNŞASI VE SATIŞI, SANAYİ TESİSLERİ KURMAK VEYA İŞTİRAK ETMEK 3.308.555,70 82.218,75 TRY 2,49 İŞTİRAK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %2,63)AL-RİVA ARAZİ DEĞERLENDİRME KONUT İNŞAAT, TURİSTİK TESİSLER GOLF İŞLETMESİ VE TİCARET A.Ş. KONUT, REKREASYON ALANLARI VE TİCARET MERKEZLERİ İNŞA ETMEK VE BUNLARI KISMEN SATMAK VEYA KİRAYA VERMEK. GOLF SAHASI YAPMAK İŞLETMEK 10.489.764,84 226.544,00 TRY 2,16 İŞTİRAK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %2,28)TÜM TESİSAT VE İNŞAAT A.Ş. İNŞAAT İŞLERİ 141.000,00 69.305,31 TRY 49,15 BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %50,15)SARET SANAYİ TAAHHÜTLERİ VE TİCARET A.Ş. İNŞAAT 75.000,00 74.999,96 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %100)ALARKO KONUT PROJELERİ GELİŞTİRME A.Ş. GAYRİMENKUL GELİŞTİRME. İNŞAAT VE PAZARLAMA 22.193.713,00 100,47 TRY 0,00 BAĞLI ORTAKLIK (DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %99,91)A.O. MOSALARKO GAYRİMENKULLERİN PROJELENDİRME. İNŞAAT VE KULLANIMI 30.000.000,00 15.000.000,00 RUB 50,00 BAĞLI ORTAKLIK (DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %55,12)MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 496.032.904,58 0,98 TRY 0,00 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %49,96)ALCEN ENERJİ DAĞITIM VE PERAKENDE SAT.HİZ.A.Ş. ENERJİ DAĞITIM TESİSİ KURULMASI. DEVREDİLMESİ VEYA İŞLETİLMESİ 214.560.000,00 1.341,00 TRY 0,00 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %49,96)ALARKO FENNİ MALZEME SATIŞ VE İMALAT A.Ş. SIHHİ VE ISI TESİSATI MALZEME VE CİHAZ SATIMI 230.000,00 203.954,35 TRY 88,68 BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %99,98)ATTAŞ ALARKO TURİSTİK TESİSLER A.Ş. TURİSTİK TESİS İŞLETMECİLİĞİ 21.500.000,00 99.395,80 TRY 0,46 BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %99,91)ALEN ALARKO ENERJİ TİCARET A.Ş. ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI, SATIMI, İTHALAT VE İHRACATI 2.000.000,00 338.950,00 TRY 16,95 BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %99,93)ALTEK ALARKO ELEKTRİK SAN.TES.İŞL.VE TİC.A.Ş. ŞİRKET TERMİK VE HİDROELEKTRİK SATRALLERİ KURMAK VE İŞLETMEK ENERJİ TESİSLERİNİN YAPIMINI ÜSTLENMEK ÜRETİLECEK ELEKTRİĞİ SAĞLAMAK 92.500.000,00 37.115.770,52 TRY 40,13 BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %99,96)ALDEM ALARKO KONUT İNŞAAT VE TİC.A.Ş. TURİSTİK TESİS VE YATIRIMLAR İÇİN ARAZİ VE ARSA SATIN ALMAK 50.000,00 62,50 TRY 0,13 BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %99,91)MERAM ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞI 4.050.000,00 4.050,00 TRY 0,10 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %49,96)MERAM ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMI 13.545.520,42 13,55 TRY 0,00 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ ORTAKLIK (DOĞRUDAN VE DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %49,96)ALYAT TEKNOLOJİ YATIRIMLARI HOLDİNG A.Ş. HOLDING SIRKETLERININ FAALIYETLERI 10.000.000,0 9.950.000,0 TRY 99,50 BAĞLI ORTAKLIK (DOĞRUDAN ORTAKLIK PAYI %99,50)ALARKO ENERJİ A.Ş. ENERJİ ÜRETİMİ 12.491.000,00 TRY BAĞLI ORTAKLIK (DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %100)CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK ENERJİSİ TESİSİ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ 1.186.647.350,00 TRY MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ ORTAKLIK (DOLAYLI ORTAKLIK PAYI % 49,96)ALGİZ ENERJİ A.Ş. ELEKTRİK ENERJİSİ TESİSİ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ 845.000,00 TRY MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ ORTAKLIK (DOLAYLI ORTAKLIK PAYI % 49,96)PANEL ENERJİ A.Ş. ELEKTRİK ENERJİSİ TESİSİ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ 6.500.000,00 TRY MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ ORTAKLIK (DOLAYLI ORTAKLIK PAYI % 49,96)BAKAD INVESTMENT & OPERATİON LLP İNŞAAT İŞLERİ 22.600.332.585,00 KZT MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ ORTAKLIK (DOLAYLI ORTAKLIK PAYI % 33,27)BAKAD INTERNATIONAL B.V. HOLDİNG 52.367.309,00 USD MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ ORTAKLIK (DOLAYLI ORTAKLIK PAYI % 33,27)ALSİM ALARKO S.R.L. İNŞAAT 20.000,00 RON BAĞLI ORTAKLIK (DOLAYLI ORTAKLIK PAYI % 99,91)SARET KZ İNŞAAT İŞLERİ 600.000,00 KZT BAĞLI ORTAKLIK (DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %100)OBRASCON HUARTE LAİN SA - ALSİM ALARKO SAN.TES.VE TİCARET A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI TCDD ANKARA - ESKİŞEHİR HIZLI TREN PROJESİ TRY BAĞLI ORTAKLIK (DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %45,00)ALSİM ALARKO - ROSNEFTEGASTROY JSC İŞ ORTAKLIĞI DSİ MELEN SU TEMİNİ PROJESİ İNŞAATI TRY BAĞLI ORTAKLIK (DOLAYLI ORTAKLIK PAYI %99,41)