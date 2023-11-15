***ALARK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.11.2023 08:54
***ALARK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALARK]
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALARK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,23 TL Teorik Fiyat: 101,37 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217981
BIST
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12:237.692
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 21,19
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.673
En Yüksek
7.738
12:2328,6715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0397
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
12:2331,1457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0409
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
|
31,3123
En Düşük
30,9254
12:231.816,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 8,73
|Açılış
|: 1.816,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.818,47
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler12:23
|MAALT
|968,00
|173.051.284
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|6.791.974
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|697.735
|% 10,00
|
|BANVT
|153,10
|120.750.142
|% 9,99
|
|KENT
|749,00
|2.214.044
|% 9,99
|
|OTTO
|387,00
|394.740
|% -10,00
|
|CASA
|132,40
|1.757.610
|% -9,99
|
|MARKA
|30,80
|819.526
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|3.587.640
|% -9,98
|
|EUKYO
|13,10
|3.284.209
|% -9,97
|
|THYAO
|236,40
|3.445.095.552
|% -0,30
|
|MIATK
|816,50
|2.311.917.820
|% 0,18
|
|REEDR
|27,68
|1.583.691.133
|% 9,93
|
|EREGL
|38,64
|1.398.851.550
|% 1,26
|
|TUPRS
|152,30
|1.344.019.740
|% 0,07
|
|EKGYO
|7,37
|812.303.483
|% -1,60
|
|IHLAS
|1,43
|143.153.859
|% -2,72
|
|IHLGM
|1,87
|146.703.545
|% 1,08
|
|REEDR
|27,68
|1.583.691.133
|% 9,93
|
|YKBNK
|16,36
|910.869.573
|% 0,43
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6651
|28,6715
|% 0,14
|
|Euro
|31,1150
|31,1457
|% -0,13
|
|Sterlin
|35,6092
|35,7878
|% -0,20
|
|Frank
|32,1206
|32,3141
|% 0,08
|
|Riyal
|7,6207
|7,6589
|% 0,14
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,30
|23,34
|% 0,66
|
|Platin
|891,07
|892,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.025,64
|1.028,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,16
|82,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.971,61
|1.971,92
|% 0,66
|