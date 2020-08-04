***ALARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2020 14:24
***ALARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALARK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864539
BIST
17:111.075
En Yüksek
|Değişim
|: -4,64%
|| -52,31
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.074
17:116,9685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0158
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:118,2208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0289
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
17:11443,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,94
|Açılış
|: 443,70
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
443,88
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|41,20
|114.369.127
|% 9,98
|
|GLRYH
|15,33
|39.220.651
|% 9,97
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|4.638.645
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,32
|6.196.766
|% 9,95
|
|BTCIM
|3,78
|14.319.206
|% -10,00
|
|KLNMA
|41,76
|52.682.963
|% -10,00
|
|KUTPO
|29,34
|28.821.388
|% -10,00
|
|KONYA
|423,90
|142.055.809
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,16
|20.912.843
|% -10,00
|
|GARAN
|6,76
|1.302.209.453
|% -3,70
|
|ASELS
|34,22
|1.243.011.823
|% -2,95
|
|EKGYO
|2,09
|1.215.920.157
|% -6,70
|
|THYAO
|10,69
|1.048.794.724
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,01
|613.418.314
|% -4,39
|
|EKGYO
|2,09
|1.215.920.157
|% -6,70
|
|ISGYO
|1,95
|462.880.788
|% -3,47
|
|TSKB
|1,11
|232.966.678
|% -1,77
|
|HLGYO
|2,43
|500.251.780
|% -3,19
|
|GARAN
|6,76
|1.302.209.453
|% -3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0555
|9,1009
|% -0,04
|
|Frank
|7,5740
|7,6196
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8535
|1,8628
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-0,62
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,66
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.934
|-16,70
|
|Tam
|2.988
|3.019
|-17,10
|
|Yarım
|1.450
|1.471
|-8,30
|
|Çeyrek
|727
|738
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,01
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|B. Petrol
|43,74
|43,74
|-0,41
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