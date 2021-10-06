***ALARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2021 10:14
***ALARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967276
BIST
10:431.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,37
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.386
10:438,9307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0621
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,9367
En Düşük
8,8525
10:4310,3249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0322
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3580
En Düşük
10,2734
10:43502,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,19
|Açılış
|: 503,00
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler10:41
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|KNFRT
|4,91
|33.271.846
|% 8,15
|
|NUGYO
|12,17
|8.967.357
|% 7,70
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|MARTI
|1,40
|7.826.409
|% -7,89
|
|HURGZ
|2,08
|18.040.915
|% -7,56
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|GLYHO
|1,92
|54.320.125
|% -4,00
|
|EREGL
|16,64
|533.579.643
|% 3,03
|
|GARAN
|9,17
|250.265.264
|% -1,19
|
|KRDMD
|6,37
|249.229.707
|% 0,31
|
|TUPRS
|120,30
|209.662.032
|% -0,50
|
|THYAO
|13,96
|182.220.600
|% -0,57
|
|KRDMD
|6,37
|249.229.707
|% 0,31
|
|YKBNK
|2,36
|82.519.688
|% -0,42
|
|EREGL
|16,64
|533.579.643
|% 3,03
|
|GLYHO
|1,92
|54.320.125
|% -4,00
|
|GARAN
|9,17
|250.265.264
|% -1,19
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9280
|8,9305
|% 0,70
|
|Euro
|10,3270
|10,3337
|% 0,40
|
|Sterlin
|12,0908
|12,1515
|% 0,40
|
|Frank
|9,5688
|9,6265
|% 0,59
|
|Riyal
|2,3746
|2,3866
|% 0,77
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|-11,69
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,26
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,94
|82,94
|0,22
|