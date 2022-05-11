***ALARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 15:42
***ALARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALARK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029182
BIST
15:372.465
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.461
15:3715,3496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1033
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
15:3716,1815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0990
|Açılış
|: 16,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
15:37907,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 4,92
|Açılış
|: 907,91
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler15:37
|ULUUN
|10,38
|71.888.734
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.466.992
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|30.159.025
|% 9,95
|
|ROYAL
|3,34
|1.063.076
|% 9,87
|
|ARSAN
|4,32
|60.862.506
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.763.880
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.670.309
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|138.822.609
|% -9,98
|
|THYAO
|42,12
|1.956.034.277
|% -0,19
|
|SISE
|19,91
|1.650.992.336
|% -0,65
|
|KRDMD
|16,62
|1.400.971.385
|% 0,30
|
|ASELS
|24,14
|1.325.706.714
|% -0,17
|
|SAHOL
|20,30
|1.083.071.536
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,74
|518.773.577
|% -1,08
|
|VAKBN
|4,45
|460.347.974
|% -3,05
|
|YKBNK
|4,78
|466.592.720
|% -1,44
|
|DOHOL
|3,71
|353.476.444
|% -3,39
|
|HALKB
|5,65
|510.874.562
|% 0,89
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3432
|15,3496
|% 0,68
|
|Euro
|16,1627
|16,1815
|% 0,62
|
|Sterlin
|18,7929
|18,8871
|% 0,25
|
|Frank
|15,3490
|15,4414
|% 0,50
|
|Riyal
|4,0739
|4,0943
|% 0,39
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-2,22
|
|Altın Gr.
|911
|911
|8,41
|
|Cumhuriyet
|6.161
|6.254
|7,00
|
|Tam
|6.121
|6.277
|-7,98
|
|Yarım
|2.959
|3.036
|-3,87
|
|Çeyrek
|1.484
|1.518
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,44
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|0,25
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,67
|