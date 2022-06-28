***ALARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2022 17:28
***ALARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039762
BIST
17:372.487
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -42,35
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.485
17:3716,6272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1013
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
17:3717,5020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0244
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
17:37971,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,19
|Açılış
|: 971,04
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler17:35
|BMSCH
|10,34
|92.001.186
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.140.666
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.715.455
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,94
|9.423.634
|% 9,87
|
|SEKUR
|15,26
|100.405.470
|% -8,57
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,32
|147.612.232
|% -6,73
|
|KRTEK
|19,59
|18.791.090
|% -6,45
|
|THYAO
|48,86
|5.110.836.045
|% -1,41
|
|SISE
|21,62
|1.584.260.486
|% -0,18
|
|EREGL
|27,38
|1.347.150.764
|% -1,65
|
|SAHOL
|20,10
|1.250.652.602
|% -0,69
|
|AKBNK
|8,31
|1.039.652.890
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,50
|982.540.642
|% -3,23
|
|ODAS
|3,05
|613.402.524
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,63
|502.000.018
|% 1,94
|
|TSKB
|2,08
|365.868.208
|% -1,89
|
|AKBNK
|8,31
|1.039.652.890
|% -2,35
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6188
|16,6308
|% 0,63
|
|Euro
|17,4820
|17,5030
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,1808
|20,2820
|% -0,18
|
|Frank
|17,2633
|17,3672
|% 0,27
|
|Riyal
|4,4074
|4,4295
|% 0,37
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-1,99
|
|Altın Gr.
|975
|975
|6,04
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.508
|6.615
|23,00
|
|Yarım
|3.190
|3.235
|11,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.617
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,97
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,50
|
Seans Raporu
17:35
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17:50XU100
Endeks 2, 492 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 46 altında . İşlem hacmi 31, 458.00 milyon TL de
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17:50PCILT
Yüzde -4.51 oranında düşüşle 13.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 119, 289 adet işlem
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17:49PRZMA
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 3.38 lira fiyatla işlem gören hissede 719, 008 adet işlem
-
17:47SELVA
Yüzde -6.84 oranında düşüşle 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 502, 945 adet işlem
-
17:46TSGYO
Yüzde -6.21 oranında düşüşle 4.23 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 965, 672 adet işlem