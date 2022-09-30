***ALARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2022 10:21
***ALARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066274
BIST
10:203.145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,63
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.168
En Düşük
3.141
10:2018,5483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0425
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5668
En Düşük
18,4676
10:2018,2248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0674
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2603
En Düşük
18,1538
10:20997,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,90
|Açılış
|: 997,82
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler10:18
|ARASE
|140,80
|24.992.801
|% 7,07
|
|EKIZ
|13,99
|534.796
|% 6,47
|
|BFREN
|1.460,90
|25.657.633
|% 5,07
|
|KMPUR
|55,50
|35.704.130
|% 4,91
|
|AGYO
|6,53
|5.925.731
|% 4,48
|
|CASA
|118,70
|173.183
|% -9,94
|
|ISGYO
|5,99
|349.973.420
|% -9,92
|
|BRKO
|1,87
|287.303
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,22
|125.258
|% -7,74
|
|BASCM
|3,77
|24.920
|% -6,91
|
|THYAO
|68,40
|372.899.262
|% -0,29
|
|ALARK
|56,55
|369.215.958
|% 0,44
|
|ISGYO
|5,99
|349.973.420
|% -9,92
|
|ASELS
|29,70
|189.534.222
|% -0,67
|
|VESTL
|38,80
|171.433.079
|% 2,86
|
|ISGYO
|5,99
|349.973.420
|% -9,92
|
|ODAS
|5,99
|138.344.037
|% 0,84
|
|EKGYO
|3,82
|86.160.196
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,08
|157.297.274
|% 0,71
|
|ZOREN
|3,39
|67.981.708
|% 4,31
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5398
|18,5530
|% 0,26
|
|Euro
|18,2099
|18,2248
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,6515
|20,7551
|% 0,70
|
|Frank
|18,9246
|19,0386
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9205
|4,9451
|% 0,24
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|10,76
|
|Altın Gr.
|998
|998
|9,84
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.695
|6.770
|38,00
|
|Yarım
|3.257
|3.309
|18,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.655
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|0,19
|
|B. Petrol
|87,61
|87,61
|0,43
|
Seans Raporu
10:18
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