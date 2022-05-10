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***ALARK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

10.05.2022 16:38
***ALARK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme


***ALARK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler ALARK

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ALARKO HOLDİNG A.Ş. TRAALARK91Q0 ALARK Nakit Temettü Ödeme 20,7 23 10/05/2022 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028419


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOSSA 59,40 88.890.815 % 10,00  
ULUUN 10,38 75.326.134 % 9,96  
UFUK 50,45 1.756.064 % 9,96  
IMASM 26,52 24.111.241 % 9,95  
ESCOM 10,83 33.702.569 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,2608 15,2866 % 0,26  
Euro 16,1001 16,1312 % 0,30  
Sterlin 18,7165 18,8104 % -0,16  
Frank 15,3497 15,4422 % 0,50  
Riyal 4,0624 4,0827 % 0,11  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.852 1.852 13,85  
Altın Gr. 911 911 8,53  
Cumhuriyet 6.169 6.263 16,00  
Tam 6.134 6.292 7,45  
Yarım 2.965 3.044 3,60  
Çeyrek 1.487 1.522 1,80  
Gümüş.Ons 21,55 21,59 0,31  
Gümüş Gr. 10,63 10,64 0,19  
B. Petrol 108 108 5,40  
Seans Raporu 18:05
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