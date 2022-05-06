***ALARK* *VKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.05.2022 09:07
***ALARK******VKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [VKGYO, ALARK]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKGYO.E %14,5 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 2 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ALARK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,23 TL Teorik Fiyat: 26,93 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027059
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.492
En Düşük
2.460
18:0514,8846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0236
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
15,1201
En Düşük
14,8503
18:0515,6683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0438
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7239
En Düşük
15,6141
18:05897,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,70
|Açılış
|: 897,50
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKGYO
|2,29
|65.531.229
|% 14,50
|
|ALARK
|27,16
|179.990.054
|% 0,85
|
|ARMDA
|101,00
|1.306.738
|% 0,00
|
|ANELE
|2,30
|11.622.786
|% 0,00
|
|ARDYZ
|5,48
|54.073.343
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,30
|9.703.506
|% 0,00
|
|ADEL
|26,02
|3.428.332
|% 0,00
|
|ADESE
|0,81
|34.303.774
|% 0,00
|
|AGHOL
|41,22
|46.740.862
|% 0,00
|
|AGESA
|20,98
|19.885.770
|% 0,00
|
|THYAO
|42,68
|3.308.438.993
|% 0,00
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% 0,00
|
|EREGL
|33,50
|1.535.239.399
|% 0,00
|
|TUPRS
|245,30
|1.425.874.485
|% 0,00
|
|ODAS
|2,66
|1.117.983.537
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,71
|737.057.456
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|1.197.215.355
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,78
|1.596.090.084
|% 0,00
|
|SISE
|18,81
|3.255.368.671
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8804
|14,8846
|% 0,16
|
|Euro
|15,6564
|15,6683
|% -0,28
|
|Sterlin
|18,3240
|18,4159
|% 0,12
|
|Frank
|15,0057
|15,0961
|% -0,10
|
|Riyal
|3,9577
|3,9776
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|-0,71
|
|Altın Gr.
|897
|898
|0,95
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|-0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,84
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KNFRT
Yüzde 8.95 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 397, 437 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 5.36 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 408, 817 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 33, 186.00 milyon TL de
-
17:57SKTAS
Yüzde 6.68 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 816, 789 adet işlem
-
17:56FRIGO
Yüzde 8.18 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 198 adet işlem