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***ALBMD* *QYHOL* *GARFL* *HUZFA* *GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

29.12.2022 17:49
***ALBMD* *QYHOL* *GARFL* *HUZFA* *GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***ALBMD******QYHOL******GARFL******HUZFA******GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HUZFA, GLBMD, GARFL, QYHOL, ALBMD]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Huzur Faktoring A.Ş. HUZFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHZRF32335 18.459.000 29.12.2022 23.03.2023 02.01.2023
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMK22347 20.000.000 29.12.2022 20.02.2023 02.01.2023
- Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. GARFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGFYH62346 30.000.000 29.12.2022 27.06.2023 02.01.2023
- Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. GARFL Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSGFYH12419 130.000.000 29.12.2022 08.01.2024 02.01.2023
- Q Yatırım Holding A.Ş. QYHOL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQYHL32312 50.000.000 29.12.2022 29.03.2023 02.01.2023
- ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ALBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALBY32319 30.000.000 29.12.2022 23.03.2023 02.01.2023


İlgili Şirketler [HUZFA, GLBMD, GARFL, QYHOL, ALBMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091213


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ICBCT 11,22 90.745.360 % 10,00  
GLRYH 13,20 92.164.598 % 10,00  
DIRIT 5,73 948.687 % 9,98  
ARCLK 115,80 925.513.120 % 9,97  
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Altın Gr. 1.089 1.089 3,28  
Cumhuriyet 7.326 7.437 30,00  
Tam 7.358 7.414 24,00  
Yarım 3.563 3.623 5,00  
Çeyrek 1.787 1.811 2,00  
Gümüş.Ons 23,99 24,02 0,52  
Gümüş Gr. 14,41 14,43 0,29  
B. Petrol 82,34 82,34 -1,65  
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